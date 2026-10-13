Gran Bretaña advirtió que protegerá a las petroleras que operan en Malvinas

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, calificó de “inaceptable” lo que consideró intentos argentinos de intimidar a empresas y particulares que desarrollan actividades comerciales en el archipiélago. También aseguró que el respaldo del Reino Unido a esas compañías es “inquebrantable”.

“Las empresas deben tener la libertad de tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coacción política”, agregó Miliband. El comunicado de Downing Street indicó que las medidas buscarán evitar que las compañías cedan ante la presión argentina y permitir que continúen operando de acuerdo con la legislación británica.

El Gobierno británico también defendió el desarrollo económico de las islas y sostuvo que sus habitantes tienen derecho a explotar los recursos naturales para su propio beneficio. Según el comunicado, las decisiones sobre esas actividades corresponden al Gobierno de las Islas Malvinas y a las empresas involucradas, una postura que mantiene el desacuerdo con la reivindicación argentina de soberanía.

El reclamo del Gobierno Nacional y la respuesta de Grán Bretaña

La respuesta de Londres llegó después de que Argentina presentara una solicitud formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para “impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido” en las Malvinas. La presentación busca que el organismo disponga una medida cautelar para suspender las operaciones de las petroleras que tienen proyectos en la Cuenca Norte.

El reclamo forma parte de la estrategia diplomática del Gobierno argentino para reafirmar su reivindicación de soberanía sobre el archipiélago. Entre las medidas impulsadas por la administración de Milei también figuran sanciones económicas contra empresas que operan en las islas sin autorización argentina y un proyecto de ley orientado a reforzar la seguridad, la defensa y el control de los recursos nacionales.

https://t.co/QbuvSkbTka — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 13, 2026

Tras el comunicado británico, las acciones de las dos compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion registraron subas en sus respectivos mercados. Rockhopper, la firma inglesa que cotiza en la Bolsa de Londres, avanzó un 4,16%, mientras que la israelí Navitas cerró la jornada con una mejora del 6,67% en el mercado de Tel Aviv.

Las alzas permitieron a ambas empresas recuperar parte del valor perdido desde que Milei anunció sanciones contra las firmas que desarrollan actividades en las islas sin autorización argentina. Desde la cadena nacional del 3 de septiembre, las acciones de Rockhopper acumulan una caída cercana al 33%, mientras que las de Navitas retrocedieron un 12%.

Un grupo de veteranos de guerra desplegó la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en el Cementerio de Darwin.

Rockhopper posee una participación del 35% en Sea Lion, el proyecto que prevé comenzar la extracción de petróleo en alta mar en 2028. La iniciativa se desarrolla en la cuenca de Malvinas y está operada por Navitas, su socio israelí, que tiene el 65% restante.

La disputa por la explotación de hidrocarburos suma así un nuevo capítulo al conflicto diplomático entre Argentina y el Reino Unido. Mientras Buenos Aires busca frenar las operaciones petroleras mediante una presentación internacional y medidas contra las compañías involucradas, Londres ratifica su respaldo a las inversiones y anticipa acciones para protegerlas.

El resultado del reclamo argentino ante el Tribunal del Mar será clave para determinar los próximos pasos de la controversia. Por ahora, ambos gobiernos mantienen posiciones enfrentadas sobre la explotación de los recursos naturales de las islas y sobre la autoridad para decidir su desarrollo económico.