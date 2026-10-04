La campaña, que empezó oficialmente el pasado 16 de agosto, se ha desarrollado en medio de una alta polarización entre el progresismo que lidera Lula y la ultraderecha que abandera Flávio Bolsonaro, heredero político de su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

Las elecciones en Brasil mostraron una cifra significativa de ausencia en la jornada de votación. Con un padrón de alrededor de 160 millones de personas habilitadas, hubo una abstención cercana al 20% que representa a casi 32 millones de votantes que no se presentaron, según los primeros datos oficiales del Tribunal Superior Electoral brasileño.

El exjuez Moro fue electo gobernador

El exjuez federal y actual senador Sergio Moro fue elegido gobernador del estado brasileño de Paraná en primera vuelta, al superar por escaso margen el 50% de los votos válidos.

Con el 99,17% de las urnas escrutadas, el candidato del Partido Liberal (PL) obtenía 50,18%, frente al 25,29% de Sandro Alex, del Partido Social Democrático (PSD), y el 23,46% de Requião Filho, del Partido Democrático Trabalhista (PDT).

El resultado permitió a Moro evitar una segunda vuelta y acceder por primera vez a un cargo ejecutivo, luego de haber construido su trayectoria política tras alcanzar notoriedad nacional como juez de la denominada Operación Lava Jato.

Moro fue el magistrado que condenó en primera instancia al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los procesos derivados de aquella investigación, aunque esas condenas fueron posteriormente anuladas por el Supremo Tribunal Federal.

Tras abandonar la magistratura, Moro se incorporó en 2019 al gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad Pública, cargo al que renunció al año siguiente tras denunciar presuntas interferencias políticas en la Policía Federal.

En 2022 fue elegido senador por Paraná y posteriormente se incorporó al PL, fuerza que en estas elecciones lleva como candidato presidencial a Flávio Bolsonaro.

La victoria de Moro supone además un revés para el espacio político del actual gobernador de Paraná, Ratinho Junior, del PSD, cuyo candidato Sandro Alex quedó en segundo lugar con alrededor de la mitad de los votos obtenidos por el ex juez.

Moro asumirá acompañado por el empresario Edson Vasconcelos como vicegobernador, mientras su banca en el Senado pasará a ser ocupada por su suplente, Luis Felipe Cunha.

En la misma elección, Paraná eligió como senadores a Filipe Barros, del PL, y al ex fiscal de Lava Jato Deltan Dallagnol, del partido Novo.

Reelecto gobernador de San Pablo

El gobernador del estado brasileño de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un aliado del candidato Flávio Bolsonaro, fue reelecto por una amplia mayoría ante el aspirante Fernando Haddad, hombre de confianza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El político derechista se impuso con el 62,8 % de los votos en la primera vuelta de los comicios regionales, frente al 36,2 % del candidato progresista, con el 90 % escrutado, y no necesitará disputar una ronda de desempate.

La victoria de De Freitas en el estado más poblado de Brasil era dada como cierta por casi la totalidad de las encuestas, con base en la alta aprobación popular a su gestión iniciada hace cuatro años.

En el momento de votar en la mañana de este domingo, el gobernador se había declarado "optimista" sobre el resultado.

"Una buena votación te da autoridad para hacer un buen mandato", afirmó De Freitas ante los medios de comunicación.

Este político de 51 años, ministro de Infraestructura del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), mezcla un talante aparentemente moderado y tecnocrático con políticas netamente asociadas a la derecha tanto en seguridad como en economía.

En el combate al crimen organizado, ha abanderado una estrategia de mano dura, lo que llevó a un aumento de las muertes de criminales a manos de las fuerzas de seguridad durante operaciones policiales.