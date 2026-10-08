Se trata de Eduardo Bolsonaro, sobre quien pesa una condena de cuatro años de cárcel por un delito de coacción a la Justicia. Actualmente, reside en Estados Unidos y es un nexo clave entre su familia y Donald Trump.
El Tribunal Supremo de Brasil emitió este jueves una orden de arresto contra el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del candidato a la Presidencia Flávio Bolsonaro, sobre quien pesa una condena de más de cuatro años de cárcel por un delito de coacción a la Justicia. La medida se conoció cuando restan menos de tres semanas para el balotaje en ese país, donde el senador ultraderechista enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El juez del Supremo, Alexandre de Moraes, lo decidió en un fallo contra el exdiputado y expolicía que se encuentra desde febrero de 2025 en Estados Unidos, motivo por el que fue destituido de ambos cargos. A su vez, el magistrado determinó la retirada de sus pasaportes, más allá de que Eduardo Bolsonaro recibió un visado de residencia permanente por parte del gobierno de Donald Trump.
La orden implica la sentencia definitiva del exlegislador y, por lo tanto, la imposibilidad de recurrirla. Ya el mes pasado, el alto tribunal brasileño había rechazado la apelación presentada para anular la condena. "El acusado no puede beneficiarse de su propio comportamiento indebido al huir del territorio nacional hacia un lugar desconocido con el propósito de frustrar la aplicación de la ley penal", señaló De Moraes en su fallo.
Eduardo Bolsonaro, nexo clave entre su hermano Flávio y la Casa Blanca, fue condenado en junio pasado a cuatro años y dos meses de prisión, si bien en régimen de semilibertad -lo que implica que puede salir del centro penitenciario durante el día por motivos de trabajo o estudio, pero debe regresar para dormir-, y fue inhabilitado por un período de ocho años.
Los miembros del Supremo declararon culpable al exdiputado de intentar coaccionar a jueces y orquestar, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre. Estos intentos incluyen los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas anunciados el año pasado, la suspensión de visados para miembros del Supremo y la aplicación de sanciones económicas contra De Moraes, juez y relator del caso.
Desde sus redes sociales, el hermano del candidato presidencial acusó al magistrado de interferir en el proceso electoral. "Incluso después del claro mensaje de ‘basta’ expresado en las urnas, Alexandre de Moraes vuelve a sumir al país en el caos con una decisión arbitraria, inoportuna e inútil”, publicó en su cuenta de X.
No sólo eso: también expresó que EE.UU. ya dejó en claro que no acatará ese tipo de resoluciones, a las que calificó de “delirantes”, y denunció que la medida sólo busca “avivar innecesariamente las tensiones” en plena campaña rumbo al balotaje del próximo 25 de octubre.
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