Los miembros del Supremo declararon culpable al exdiputado de intentar coaccionar a jueces y orquestar, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre. Estos intentos incluyen los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas anunciados el año pasado, la suspensión de visados para miembros del Supremo y la aplicación de sanciones económicas contra De Moraes, juez y relator del caso.

Eduardo Bolsonaro, junto a su hermano Flávio Bolsonaro, que ganó en la primera vuelta y enfrentará a Lula en el balotaje.

Desde sus redes sociales, el hermano del candidato presidencial acusó al magistrado de interferir en el proceso electoral. "Incluso después del claro mensaje de ‘basta’ expresado en las urnas, Alexandre de Moraes vuelve a sumir al país en el caos con una decisión arbitraria, inoportuna e inútil”, publicó en su cuenta de X.

No sólo eso: también expresó que EE.UU. ya dejó en claro que no acatará ese tipo de resoluciones, a las que calificó de “delirantes”, y denunció que la medida sólo busca “avivar innecesariamente las tensiones” en plena campaña rumbo al balotaje del próximo 25 de octubre.