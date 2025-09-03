Gaza: al menos 21.000 niños quedaron discapacitados desde el inicio de la guerra

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad señala en este informe que esos 21.000 niños sufren discapacidades como resultado de "deficiencias", sin especificar si fueron provocadas por heridas, lesiones, enfermedades u otros factores.

Especifica por otro lado que de los 40.500 niños que sufrieron heridas de guerra (otros 18.000 fueron asesinados) al menos una cuarta parte, es decir, unos 10.000, sufren "deficiencias permanentes".

El informe lamenta la falta de atención adecuada a los chicos con discapacidades en Gaza por la falta de equipamientos médicos, que en ocasiones obligaron a practicar amputaciones de extremidades sin anestesia.

Los niños con discapacidades en Gaza sufren "estrés psicológico, depresión, ataques de pánico, llanto continuo y trauma", indica un informe que pone como ejemplo el caso de una niña de 14 años refugiada en Rafah que perdió su silla de ruedas en una evacuación y, por agotamiento, pidió a sus padres que la dejaran allí.

Colapso de la atención

El documento subraya que casi dos años de conflicto, en el que hospitales y centros de rehabilitación también han sido objetivo de ataques, han provocado una quiebra de los servicios comunitarios que atendían antes de la guerra a unas 52.000 personas con discapacidad (de un total de 90.000 en la Franja) y actualmente apenas llegan a unas 2.500.

El comité de Naciones Unidas, encargado de velar por el cumplimiento de la convención internacional que protege a las personas discapacitadas, denuncia en el informe la muerte de muchas de ellas por hambruna, malnutrición, falta de acceso a agua o enfermedades provocadas por esta carencia de necesidades básicas.

Las violaciones de derechos humanos de las personas discapacitadas se extienden también a Cisjordania, donde el informe denuncia el asesinato de al menos siete de ellas en ataques de colonos israelíes o fuerzas de seguridad de Israel, así como impedimentos para acceder a centros de rehabilitación por bloqueos militares en vías de comunicación.