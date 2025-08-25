Al menos 20 muertos tras un bombardeo israelí en un hospital de Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias y los rescatistas, se habría registrado el segundo impacto.

En el tuit donde aparecen las imágenes más impactactes del bombardeo, denuncian el acto israelí como un crimen: "Israel primero bombardeó el hospital Nasser, matando a periodistas, y mientras equipos de defensa civil se apresuraban a rescatar a los heridos de ese ataque, Israel también los bombardeó", escribió la periodista Leyla Hamed.

Y Ramy Abdul, presidente del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, dice: "En vivo… Israel bombardea a equipos de defensa civil mientras intentan recuperar el cuerpo del periodista Hossam Al-Masri, asesinado en un ataque israelí en el Hospital Nasser. Crímenes en curso ante los ojos de todo el mundo."

Fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa han confirmado al menos 20 víctimas mortales, entre las que figuran cuatro periodistas y fotoperiodistas vinculados a medios internacionales.

Se trata de Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia AP, entre otros medios) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).

La propia agencia de noticias Reuters informa de que, además de su camarógrafo muerto, otro fotógrafo, Hatem Khaled, ha resultado herido. Por su parte, la televisión catarí Al Jazeera confirmó la muerte de uno de sus periodistas en Gaza. Según publica en X la cadena, el fotoperiodista y camarógrafo Mohammad Salama falleció en el bombardeo israelí contra el hospital Al Naser en Jan Yunis.

El comunicado de Israel

El Ejército israelí dijo que lamenta "cualquier daño a individuos no involucrados" tras su ataque contra el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el que ha muerto una veintena de personas, entre ellas cuatro periodistas.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño a individuos no involucrados y no atacan a periodistas como tales. Las FDI tratan de mitigar el daño a los individuos no involucrados lo máximo posible", detalla un comunicado castrense, añadiendo que se realizará una investigación sobre lo sucedido.

En su mensaje, el Ejército dijo que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó realizar una investigación inicial "lo antes posible", sin dar más detalles sobre el objetivo del ataque, aunque confirmó que fue dirigido contra "el área del Hospital Nasser".

Conflicto mortífero para periodistas

Desde el inicio de la ofensiva israelí, la Franja de Gaza se ha convertido en uno de los conflictos más mortíferos para los periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que más de 190 periodistas han sido asesinados en 22 meses de guerra.