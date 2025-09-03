Trump ordena prepararse para contener el acercamiento entre Rusia y China

"Desgraciadamente, la debilidad de la Administración anterior acercó aún más a Rusia y China. Es una consecuencia terrible de la falta de liderazgo y de fuerza por parte de Estados Unidos", afirmó Hegseth.

El funcionario anunció que, en este contexto, Trump encomendó al Departamento de Defensa "que esté preparado para reconstruir las Fuerzas Armadas de manera histórica, restaurar el espíritu guerrero y restablecer la disuasión".

En este contexto, Hegseth aseguró que con sus acciones Washington no busca una confrontación con Moscú o Beijing, sino que solo quiere estar preparado para prevenir cualquier conflicto y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense en su territorio.

Las declaraciones del jefe del Pentágono llegan luego de que Trump, tras el megadesfile en Beijing para conmemorar la victoria en la Segunda Guerra Mundial, acusó a los líderes de Rusia, China y de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) de "conspirar" contra Washington.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos", publicó en Truth Social.

Trump abierto a incrementar la presencia militar en Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abierto este miércoles a incrementar su presencia militar en Polonia y ha rechazado que vaya a retirar sus tropas en territorio polaco durante una reunión en Washington con el presidente del país europeo, Karol Nawrocki.

"Pondremos más si quieren. Hace tiempo que quieren tener una mayor presencia (...) Estamos muy alineados con Polonia", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval junto a Nawrocki, que se encuentra de visita en Estados Unidos.

En este sentido, explicó que Washington nunca ha pensado en términos de retirar las tropas estadounidenses en territorio polaco debido a las buenas relaciones que tiene con el país europeo. "Estamos con Polonia en todo momento y les ayudaremos a protegerse", ha dicho el presidente estadounidense.