Río de Janeiro: impresionante operativo contra el Comando Vermelho

La Policía de Río desplegó una nueva fase del operativo contra el Comando Vermelho, con un cerco en Vila Kennedy. Se produjeron persecuciones y enfrentamientos armados.
La Policía Civil y Militar de Río de Janeiro llevó adelante este miércoles por la mañana una nueva fase de la Operación Contención, con un despliegue concentrado en la comunidad de Vila Kennedy, en la zona oeste de la ciudad, con el objetivo declarado fue frenar el avance territorial del Comando Vermelho, señalado como la organización criminal más grande de Brasil.
Los primeros momentos del operativo incluyeron el cerco completo del barrio. En ese contexto, un grupo de sospechosos intentó escapar y fue perseguido por agentes del Batallón de Patrulla de Carreteras (BPVE), lo que derivó en un enfrentamiento que se desplazó hasta Realengo y dejó un saldo de dos muertos y dos heridos de bala.
Fuentes policiales informaron que, hasta ese tramo del operativo, se realizaron ocho arrestos. Junto con eso se incautaron dos rifles, una pistola y dos artefactos explosivos, elementos que, según la Policía Militar, formaban parte del armamento utilizado por los grupos que operan en la zona.
Este avance se suma al operativo del 28 de octubre, considerado el más letal en la historia reciente de Río y que dejó más de 130 muertos. Las autoridades sostienen que la presión continuada busca frenar las disputas entre el Comando Vermelho, el Terceiro Comando Puro (TCP) y grupos de milicia (ex policías narcos), conflictos que se intensificaron por el control de distintas comunidades.
El secretario de Estado de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, afirmó que la estrategia apunta a debilitar la estructura del grupo criminal y a reducir riesgos para vecinos y agentes. En esta etapa participaron la Coordinación de Recursos Especiales, comisarías especializadas y el Comando de Operaciones Especiales, que incluye al BOPE, unidad históricamente cuestionada por su intervención en operativos de gran escala.
La Policía Militar confirmó también el inicio de una incursión paralela en la Comunidad 18, en la zona norte de la ciudad, como parte del mismo plan de contención territorial.
