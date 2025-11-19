Río de Janeiro: impresionante operativo contra el Comando Vermelho

a022a5a0-c0ee-11f0-8669-5560f5c90fbe.jpg

Los primeros momentos del operativo incluyeron el cerco completo del barrio. En ese contexto, un grupo de sospechosos intentó escapar y fue perseguido por agentes del Batallón de Patrulla de Carreteras (BPVE), lo que derivó en un enfrentamiento que se desplazó hasta Realengo y dejó un saldo de dos muertos y dos heridos de bala.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PMERJ/status/1991075931830546828?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991075931830546828%7Ctwgr%5Eb76c8cc27f1fc9e94f7426bb8ea3caa017753b29%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F573654-nueva-megaoperacion-policial-rio-janeiro&partner=&hide_thread=false Operação Contenção na Comunidade Vila Kennedy, na manhã desta quarta (19).



Até o momento: 02 fuzis, 01 pistola e 02 artefatos explosivos apreendidos.



Em andamento.@PMERJ @PCERJ #SempreAtuantes #ServireProteger pic.twitter.com/zFqDtCCOkB — @pmerj (@PMERJ) November 19, 2025

La persecución

Fuentes policiales informaron que, hasta ese tramo del operativo, se realizaron ocho arrestos. Junto con eso se incautaron dos rifles, una pistola y dos artefactos explosivos, elementos que, según la Policía Militar, formaban parte del armamento utilizado por los grupos que operan en la zona.

Este avance se suma al operativo del 28 de octubre, considerado el más letal en la historia reciente de Río y que dejó más de 130 muertos. Las autoridades sostienen que la presión continuada busca frenar las disputas entre el Comando Vermelho, el Terceiro Comando Puro (TCP) y grupos de milicia (ex policías narcos), conflictos que se intensificaron por el control de distintas comunidades.

Unos 2.500 agentes fueron desplegados en las zonas densamente pobladas de Penha y Alemão.

El secretario de Estado de la Policía Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, afirmó que la estrategia apunta a debilitar la estructura del grupo criminal y a reducir riesgos para vecinos y agentes. En esta etapa participaron la Coordinación de Recursos Especiales, comisarías especializadas y el Comando de Operaciones Especiales, que incluye al BOPE, unidad históricamente cuestionada por su intervención en operativos de gran escala.

La Policía Militar confirmó también el inicio de una incursión paralela en la Comunidad 18, en la zona norte de la ciudad, como parte del mismo plan de contención territorial.