El kirchnerismo marcha a la casa de Cristina a 100 días de su condena

Bajo el lema "#CristinaLibre, a 100 días de injusticia", la marcha es impulsada por La Cámpora y otros espacios aliados de la exjefa de Estado. Una de las incógnitas será la asistencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que días atrás prometió visitar a Cristina Kirchner. "Está presa por causas que fueron absolutamente armadas", afirmó.

Quien sí pasó por el domicilio de la expresidenta fue Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires.

Cristina pidió a Milei "que deje de mentir". Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1111.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, convocó a participar de la marcha al domicilio donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. "Todos están invitados a la movilización. Son 100 días, Cristina está lamentablemente en un mismo lugar, secuestrada por el poder, porque está cumpliendo una condena que es ilegal. Así que Cristina hace 100 días que está en San José 1111; hay que ir a verla y demostrarle nuestro cariño. Nadie necesita más invitación de la que sabemos que es justo hacer”, sostuvo.

En los últimos días, Cristina Kirchner se mostró activa en sus redes sociales. Así las cosas, cuestionó el discurso de Javier Milei tras la cadena nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026. Con un tono irónico y filoso, la líder peronista arremetió contra la afirmación presidencial de que “lo peor ya pasó”, acusándolo de repetir errores del pasado y de gobernar en contra de los intereses del pueblo.

“Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaale!”, indicó en un extenso posteo, donde no sólo criticó la frase, sino que la vinculó directamente con Mauricio Macri, recordando que él la utilizó en 2018, “cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016”.

Cristina profundizó su crítica, al señalar la continuidad de figuras clave de la gestión macrista en el actual gobierno. “Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, exjefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!”, disparó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1967962071548444762&partner=&hide_thread=false Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!



¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...



Es todo tan… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

Además, acusó a Milei de construir su “equilibrio” en las cuentas “en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura, con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica”. Para Cristina Kirchner, la política económica actual es una “verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”.

Más allá de la convocatoria de este sábado, desde el kirchnerismo expresaron que "el compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional ‘Argentina con Cristina’, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ”.

Para el Día de la Lealtad peronista, a celebrarse el 17 de octubre, y a nueve días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional denominada “Leales de corazón”. “La misma será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, informaron en un comunicado.