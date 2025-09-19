Milei llegó a Córdoba para hacer campaña para octubre

El jefe de Estado, en primer término, concurrirá al Auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que hará un acto por su aniversario número 125, y allí dará el discurso de cierre del evento.

La última vez que el presidente estuvo en la Bolsa de Comercio cordobesa fue el 20 de diciembre de 2024, cuando se inauguró el nuevo edificio de la institución en avenida La Voz del Interior 8.851.

Por la tarde, Milei se trasladará al Parque Sarmiento de la capital provincial donde hará con sus candidatos cordobeses un acto de campaña desde las 18 bajo el lema "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

"Javier Milei viene a Córdoba a apoyar a Gonzalo Roca. No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena", sostuvo la cuenta oficial en X de LLA.

Roca es el primer candidato a diputado nacional por Córdoba del partido libertario para la votación del 26 de octubre y se medirá contra Juan Schiaretti, exgobernador, quien lidera la boleta de Provincias Unidas, un espacio político que lanzaron varios gobernadores para competir en sus respectivos distritos.

Córdoba es una provincia con un electorado proclive a LLA y en las filas libertarias no descartan que el mandatario regrese allí para cerrar la campaña unos días antes del domingo 26 de octubre.