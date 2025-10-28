Imágenes impactantes: el interior del huracán Melissa

Desde la cabina, los tripulantes filmaron la travesía entre nubes densas y ráfagas violentas. Al amanecer, el avión penetró el ojo desde el sureste y registró el momento exacto en que el cielo gris se abría en un círculo perfecto de luz. Según informó el medio NDTV, la misión se realizó con máxima precisión para no perder contacto durante los momentos de turbulencia más extrema.

Embed - Espectaculares imágenes del huracán Melissa visto desde un avión

El objetivo principal del operativo fue recopilar datos para el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y mejorar las proyecciones sobre la trayectoria de Melissa. De acuerdo con The Independent, el escuadrón realizó múltiples incursiones dentro del ciclón, algo reservado solo para pilotos altamente entrenados.

Mientras tanto, las autoridades jamaiquinas decretaron el estado de emergencia y habilitaron más de 880 refugios en todo el país. El ojo del huracán tocó tierra con lluvias torrenciales, marejadas catalogadas como “catastróficas” y vientos sostenidos que superaron los 280 km/h, lo que provocó serios daños estructurales.

El impacto en el Caribe

Hasta el momento, se reportaron siete víctimas fatales en el Caribe: tres en Haití, tres en República Dominicana y una en Jamaica, según datos oficiales. Los organismos de emergencia advirtieron que el paso de Melissa podría dejar una destrucción total en zonas costeras y afectar gravemente las comunicaciones y el suministro eléctrico.

El video del vuelo, publicado en redes por Alerta News 24, muestra el momento en que el avión atraviesa el corazón del huracán. Un testimonio visual del poder de la naturaleza y del trabajo silencioso de quienes arriesgan su vida para entenderla.