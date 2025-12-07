Venezuela: murió en prisión un exgobernador opositor a Nicolás Maduro

Díaz, de 55 años, había sido detenido en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección de Maduro, en la que la oposición denunció fraude y reivindicó el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, que después se exilió en España. Llevaba un año preso y "aislado, y sólo le habían permitido una visita de su hija, según contó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.

"Muere en prisión nuestro compañero de lucha Alfredo Díaz, una nueva víctima del régimen criminal de Maduro. Nuestra fuerza y oraciones para sus familiares y amigos. Venezuela los acompaña en su profundo dolor", expresó la dirigente María Corina Machado, que en los próximos días viajará a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

"Acabamos de enterarnos de la muerte del ex gobernador y preso político Alfredito Díaz en el centro de torturas de El Helicoide. Otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal", publicó la activista y exembajadora venezolana en la Argentina, Elisa Trotta. "Esta barbarie debe parar. Los más de 1.000 presos políticos deben ser liberados, como libre debe ser Venezuela. Tanto dolor no puede seguir aumentando. Mi abrazo a la familia de Alfredito. Que su alma sea bendita y que haya justicia", agregó.

El dirigente fallecido fue concejal, alcalde del municipio Mariño y exgobernador del estado Nueva Esparta. “Se encontraba injustamente detenido en el Helicoide desde hacía más de un año”, manifestó el partido Acción Democrática en un comunicado.

Qué dijo el gobierno de Nicolás Maduro

En medio de las denuncias de la oposición, el gobierno venezolano aseguró que la causa del fallecimiento de Díaz fue un infarto y defendió que su proceso penal se estaba llevando a cabo "con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los Derechos Humanos y su defensa jurídica".

Así lo notificó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), "en cumplimiento con el principio de transparencia y con el deber de informar a la ciudadanía".

El día sábado 6 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas (hora local), el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio; siendo auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y el paramédico de guardia de dicha unidad, quienes le prestaron la atención médica primaria y en virtud de su condición de salud, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", señaló un comunicado compartido por el MPPSP en redes sociales.

El Ejecutivo de Caracas concluyó su breve nota transmitiendo sus condolencias por este "lamentable hecho" a los familiares y allegados del exgobernador, que exigieron al gobierno de Maduro explicaciones inmediatas sobre las circunstancias de su fallecimiento tras conocer la noticia.