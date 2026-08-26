Impactante inundación en Nepal y el Tíbet: 160 muertos y más de 600 desaparecidos

La situación llevó al presidente chino, Xi Jinping, a ordenar el despliegue de "todos los medios y recursos" necesarios para buscar a los cientos de desaparecidos y atender a los afectados por la inundación.

Por su parte, el gobierno nepalí declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate, además de proporcionar atención médica gratuita a los heridos y acelerar la restauración de carreteras, electricidad y telecomunicaciones.

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su secretario general, António Guterres, se mostró "consternado" por la tragedia y manifestó sus "condolencias" a los familiares de las víctimas de la catástrofe, así como su "solidaridad" con todos los damnificados.

Las agencias de la ONU, incluido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), movilizaron personal y suministros para prestar asistencia "urgente" y respaldar la respuesta de las autoridades nepalíes a las inundaciones y sus efectos.