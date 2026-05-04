India: un elefante fuera de control causó pánico y dejó una víctima fatal

El animal, llevado a un templo en Kerala para un ritual, atacó a su cuidador y provocó destrozos durante más de dos horas hasta ser reducido con tranquilizantes.
Un elefante que participaba en una ceremonia religiosa en el estado de Kerala, en India, se descontroló, mató a su cuidador y provocó una escena de pánico que se extendió durante más de dos horas dentro del templo.
El episodio ocurrió el viernes, cuando el animal, que había sido llevado especialmente para formar parte del ritual, comenzó a comportarse de manera agresiva sin previo aviso. En medio del caos, atacó a su cuidador, quien murió como consecuencia de las heridas.
Testigos registraron el momento en que el elefante embistió un automóvil utilizando sus colmillos, mientras las personas intentaban resguardarse y huir del lugar. La situación generó temor entre los presentes y obligó a suspender las actividades del templo.
El animal continuó desplazándose de forma errática por el predio, causando daños materiales y dificultando cualquier intento inmediato de control.
Tras más de dos horas de tensión, equipos especializados lograron reducir al elefante mediante el uso de dardos tranquilizantes. Recién entonces la situación pudo ser contenida y se inició la evaluación de daños.
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