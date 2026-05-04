India: un elefante fuera de control causó pánico y dejó una víctima fatal

El animal, llevado a un templo en Kerala para un ritual, atacó a su cuidador y provocó destrozos durante más de dos horas hasta ser reducido con tranquilizantes.

Un elefante que participaba en una ceremonia religiosa en el estado de Kerala, en India, se descontroló, mató a su cuidador y provocó una escena de pánico que se extendió durante más de dos horas dentro del templo.