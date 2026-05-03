Trump lanzó el "Proyecto Libertad" para liberar buques bloqueados en Ormuz

Aunque el presidente estadounidense no precisó qué países solicitaron asistencia, señaló que se trata de naciones “de todo el mundo” y remarcó que muchas de ellas son “espectadores neutrales e inocentes” que quedaron atrapados por una crisis ajena a sus intereses directos.

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta. Por esa vía circula una parte sustancial del comercio internacional de hidrocarburos y buena parte de las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto inmediato sobre los mercados energéticos, el comercio global y los costos del transporte marítimo.

Acción humanitaria

En ese contexto, Trump intentó presentar la iniciativa como una acción humanitaria. Aseguró que muchos de los barcos que permanecen retenidos atraviesan dificultades logísticas, con escasez de alimentos y de suministros básicos para que sus tripulaciones puedan mantenerse a bordo en condiciones sanitarias adecuadas.

“Se trata de liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito. Son víctimas de las circunstancias”, sostuvo el mandatario. En el mismo mensaje advirtió que cualquier interferencia contra el operativo “tendrá que ser tratada con firmeza”.

El anuncio coincidió además con un tono inusualmente más moderado de Trump respecto de las negociaciones con Irán. Por primera vez desde que comenzaron los contactos telefónicos entre representantes de ambos países, el mandatario habló de “conversaciones muy positivas” y dejó abierta la posibilidad de un desenlace favorable.

“Creo plenamente que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, afirmó. La declaración marcó un contraste con sus palabras del sábado, cuando había dicho que analizaría la tercera propuesta de paz enviada por Teherán, aunque advirtió que no podía imaginar que resultara aceptable en los términos conocidos hasta ese momento.

Propuesta de 14 puntos

Del lado iraní, las autoridades confirmaron este domingo que recibieron, a través de Pakistán, la respuesta estadounidense a una propuesta de catorce puntos destinada a explorar una salida diplomática. Según indicaron fuentes oficiales, el contenido está siendo evaluado y todavía no existe una respuesta definitiva.

La reapertura plena del estrecho de Ormuz aparece hoy como uno de los elementos centrales de esa negociación. No sólo por su valor geopolítico, sino también por el peso económico que representa para los países productores de energía y para las cadenas logísticas internacionales.

Con el lanzamiento del “Proyecto Libertad”, Washington busca aliviar una crisis humanitaria y comercial inmediata, pero también enviar una señal política en medio de una negociación todavía abierta. El resultado de las próximas horas podría ser determinante para medir si el corredor marítimo vuelve gradualmente a la normalidad o si el conflicto ingresa en una nueva fase de mayor tensión regional.