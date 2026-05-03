Trump lanzó el "Proyecto Libertad" para liberar buques bloqueados en Ormuz

Donald Trump anunció que desde este lunes Estados Unidos guiará la salida de embarcaciones que pidieron asistencia para abandonar el estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su gobierno pondrá en marcha desde este lunes una operación para escoltar embarcaciones que solicitaron asistencia para abandonar el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo y hoy convertido en uno de los principales focos de tensión internacional.
La decisión fue comunicada por el mandatario a través de su red social Truth, donde explicó que varios países -la mayoría sin participación directa en el conflicto de Medio Oriente- pidieron ayuda para garantizar la salida segura de sus buques y tripulaciones. Según sostuvo, Washington ya dio instrucciones para brindar apoyo a partir de la mañana del lunes, horario regional.
“Les hemos comunicado que haremos todo lo posible para que sus barcos y sus tripulaciones salgan de manera segura”, afirmó Trump. Agregó además que, según le transmitieron los gobiernos involucrados, las embarcaciones no regresarán a la zona hasta que el tránsito vuelva a considerarse seguro.
El operativo fue bautizado por la Casa Blanca como “Proyecto Libertad” y representa, hasta ahora, la medida pública más concreta adoptada por Washington frente a la situación en el estrecho, donde persisten restricciones a la navegación, denuncias de ataques a buques y una creciente preocupación por el impacto comercial y energético global.
Aunque el presidente estadounidense no precisó qué países solicitaron asistencia, señaló que se trata de naciones “de todo el mundo” y remarcó que muchas de ellas son “espectadores neutrales e inocentes” que quedaron atrapados por una crisis ajena a sus intereses directos.
El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta. Por esa vía circula una parte sustancial del comercio internacional de hidrocarburos y buena parte de las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto inmediato sobre los mercados energéticos, el comercio global y los costos del transporte marítimo.
En ese contexto, Trump intentó presentar la iniciativa como una acción humanitaria. Aseguró que muchos de los barcos que permanecen retenidos atraviesan dificultades logísticas, con escasez de alimentos y de suministros básicos para que sus tripulaciones puedan mantenerse a bordo en condiciones sanitarias adecuadas.
“Se trata de liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito. Son víctimas de las circunstancias”, sostuvo el mandatario. En el mismo mensaje advirtió que cualquier interferencia contra el operativo “tendrá que ser tratada con firmeza”.
El anuncio coincidió además con un tono inusualmente más moderado de Trump respecto de las negociaciones con Irán. Por primera vez desde que comenzaron los contactos telefónicos entre representantes de ambos países, el mandatario habló de “conversaciones muy positivas” y dejó abierta la posibilidad de un desenlace favorable.
“Creo plenamente que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, afirmó. La declaración marcó un contraste con sus palabras del sábado, cuando había dicho que analizaría la tercera propuesta de paz enviada por Teherán, aunque advirtió que no podía imaginar que resultara aceptable en los términos conocidos hasta ese momento.
Del lado iraní, las autoridades confirmaron este domingo que recibieron, a través de Pakistán, la respuesta estadounidense a una propuesta de catorce puntos destinada a explorar una salida diplomática. Según indicaron fuentes oficiales, el contenido está siendo evaluado y todavía no existe una respuesta definitiva.
La reapertura plena del estrecho de Ormuz aparece hoy como uno de los elementos centrales de esa negociación. No sólo por su valor geopolítico, sino también por el peso económico que representa para los países productores de energía y para las cadenas logísticas internacionales.
Con el lanzamiento del “Proyecto Libertad”, Washington busca aliviar una crisis humanitaria y comercial inmediata, pero también enviar una señal política en medio de una negociación todavía abierta. El resultado de las próximas horas podría ser determinante para medir si el corredor marítimo vuelve gradualmente a la normalidad o si el conflicto ingresa en una nueva fase de mayor tensión regional.