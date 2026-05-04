Tragedia en un rodeo de Brasil: un jinete murió tras ser derribado y pisoteado por un toro

A pesar del operativo y los esfuerzos profesionales, el jinete falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones sufridas, según los profesionales. El cuadro era irreversible debido a los múltiples traumatismos provocados por el impacto y las pisadas del animal, lo que derivó en un desenlace fatal que generó conmoción tanto en el ámbito local como entre los aficionados a este tipo de competencias.