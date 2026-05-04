Tragedia en un rodeo de Brasil: un jinete murió tras ser derribado y pisoteado por un toro

El episodio ocurrió durante una monta en el norte del país vecino y quedó registrado en imágenes que impactaron en redes sociales.
Un espectáculo se transformó en drama en cuestión de segundos en una competencia realizada en el estado de Rondonia: un jinete perdió la vida luego de un violento episodio con el animal en plena actividad. Durante la monta, Ranner Luan no logró sostenerse sobre el toro y fue despedido abruptamente apenas comenzada la prueba. El comportamiento del animal, con saltos descontrolados, complicó cualquier intento de mantenerse en equilibrio y lo condenó al peor final.
El video, que circuló rápidamente en las redes sociales, muestra cómo el joven cae a la arena y queda a expuesto a la embestida sin piedad del animal, que impidió la intervención inmediata del equipo de asistencia. Arriesgándose, llegaron a su auxilio, pero muchos de ellos tomaron sus cabezas en gesto de desolación por el estado del participante.
La reacción fue rápida: apartaron al toro y, a pesar de la conmoción, l a víctima logró ser trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico. Recibió atención de especialistas de distintas áreas médicas, pero el diagnóstico señalaba múltiples traumatismos de gravedad.
A pesar del operativo y los esfuerzos profesionales, el jinete falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones sufridas, según los profesionales. El cuadro era irreversible debido a los múltiples traumatismos provocados por el impacto y las pisadas del animal, lo que derivó en un desenlace fatal que generó conmoción tanto en el ámbito local como entre los aficionados a este tipo de competencias.
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