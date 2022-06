La fuerte afirmación llegó de boca de nada menos que Esteban Aquino, titular del Secretaría Nacional de Inteligencia de ese país, quien sostuvo que el piloto "ha estado acá (en Paraguay)" y que su presencia en ese país "es algo que sigue abierto y en investigación".

La mención es para el piloto iraní Gholamreza Ghasemi, uno de los 19 ocupantes de la aeronave y uno de los cinco miembros de la tripulación de esa nacionalidad.

"Yo le puedo decir que de acuerdo a lo que nos confirmaron agencias aliadas se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, no es homónimo ni nada. Es la persona y eso es preocupante", remarcó el ministro Aquino en declaraciones a radio ABC Color AM730 de Paraguay.

avion-Ghasemi.jpg Gholamreza Ghasemi, piloto del avión retenido en Ezeiza y con supuestos vínculos con el terrorismo.

"Lo importante es que debemos decir de qué lado estar, sabemos que hay países que reciben, financian y patrocinan el terrorismo, entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos y mezclar las cosas, y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado vinculadas a ese régimen del terror en el transporte de tecnología, armas, etc.", añadió el funcionario.

Aquino enfatizó que la Secretaría que comanda "ha hecho su trabajo" y que "a partir de que "tomó conocimiento", "ha emitido las alertas correspondientes a países de la región y extra-región".

Sobre los motivos de la presencia de esta aeronave en Asunción y en Buenos Aires, Aquino afirmó que "todas las aristas están siendo estudiadas" y que "lo que queremos es precautelar para que el terror que ya en su momento se hizo sentir en un país hermano, que en mi caso tengo dos hermanos argentinos... entonces estamos trabajando sobre todas las aristas con todas las agencias aliadas más importantes del mundo y la región".

La afirmación de Aquino contradice lo que había expresado el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, quien negó que el piloto del Boeing 747-3B3(M) Dreamliner no es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán sino un "homónimo".

"Con posterioridad al ingreso se reciben, por distintos canales, información de organismos extranjeros que advertían acerca de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán", dijo el ministro Fernández a comienzos de la semana, al tiempo que aclaró que no estaba la confirmación de la vinculación del capitán.