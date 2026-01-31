Israel bombardeó refugios y edificios en Gaza: al menos 28 muertos en plena tregua

Los ataques se concentraron en distintas zonas del enclave, entre ellas Al Mawasi, en el sur de Gaza, donde decenas de miles de personas desplazadas sobreviven en tiendas de campaña. Allí, los proyectiles impactaron sobre refugios precarios, lo que provocó numerosas víctimas y escenas de destrucción total. En el oeste de Jan Yunis, equipos de rescate continuaban trabajando entre los escombros para buscar personas atrapadas.

De acuerdo con el servicio de Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, el balance de fallecidos se elevó luego a 28 personas, entre ellas mujeres, niños y un anciano. Además, se reportaron múltiples heridos y personas que aún permanecen bajo los restos de las edificaciones alcanzadas.

gaza-reuters

Uno de los bombardeos tuvo como objetivo una comisaría de policía en Ciudad de Gaza, donde murieron al menos siete personas, incluidos agentes y civiles. El portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal, denunció que los ataques alcanzaron viviendas, tiendas de campaña y edificios públicos, lo que calificó como un “desastre humanitario”.

Desde el gobierno israelí, el ejército sostuvo en un comunicado que la ofensiva respondió a un incidente ocurrido el viernes, cuando ocho combatientes palestinos habrían salido de un túnel en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, en una acción que, según Israel, vulneró el acuerdo de alto el fuego vigente. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron haber atacado a “cuatro mandos y otros integrantes de Hamás y la Yihad Islámica”.

Hamás, por su parte, condenó los bombardeos y los calificó como un “crimen brutal”, mientras que la escalada de violencia volvió a poner en duda la continuidad de la tregua. Con estas nuevas muertes, el número de fallecidos desde el inicio del alto el fuego supera las 510 personas, según el Ministerio de Salud gazatí.

Boimbardeo en gaza

Los ataques se produjeron a pocas horas de la anunciada reapertura parcial del paso fronterizo de Rafah, el único cruce entre Gaza y Egipto que no está controlado por Israel. Según informaron autoridades israelíes, el movimiento de personas se realizará de manera limitada, bajo coordinación con Egipto, supervisión de una misión de la Unión Europea y controles de seguridad israelíes.

El anuncio fue considerado insuficiente por Hamás, la ONU y varios países, entre ellos Francia y el Reino Unido, que reclamaron a Israel permitir el ingreso “sin trabas” de ayuda humanitaria. Desde el Ministerio de Salud de Gaza denunciaron que continúan las restricciones al ingreso de material médico, medicamentos y equipamiento esencial.

La Franja de Gaza atraviesa una grave crisis humanitaria tras más de dos años de conflicto, con casi toda su población desplazada en reiteradas ocasiones. Cientos de miles de personas viven actualmente en campamentos improvisados, mientras el alto el fuego vigente desde octubre, impulsado por la presión de Estados Unidos, se mantiene en un equilibrio cada vez más frágil.