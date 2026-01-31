Qué dijo María Corina Machado tras el anuncio de una ley de amnistía para presos políticos

Durante su participación en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Machado expresó su esperanza de que la iniciativa se concrete y permita la liberación de más de 700 presos políticos que permanecen en centros de detención, incluyendo El Helicoide, considerado un símbolo de la represión del chavismo. “Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto”, sostuvo la dirigente opositora.

Machado destacó también que la decisión del gobierno interino no fue un acto voluntario, sino producto de la presión internacional, en particular de Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. “No es algo que el régimen haya querido hacer, sino el resultado de una presión real”, indicó, aludiendo al rol de Washington en la transición venezolana.

maria-corina-machado-escape-venezuela María Corina Machado atribuyó el anuncio de la ley de amnistía para presos políticos a la presión internacional.

La dirigente opositora describió al aparato represivo venezolano como “brutal” y subordinado a “múltiples fuerzas criminales”, señalando que durante casi tres décadas se persiguió a periodistas, activistas, estudiantes, profesionales y dirigentes políticos. Además, denunció la existencia de presos políticos con más de 20 años de cárcel y desapariciones forzadas recientes.

Machado también criticó a la sociedad venezolana por subestimar la capacidad destructiva del régimen y el entramado criminal consolidado por el chavismo. Sin embargo, aseguró que los ciudadanos lograron demostrar al mundo la urgencia de actuar para restaurar la democracia en el país. “Después de más de 400.000 muertos, 20.000 ejecuciones extrajudiciales y más de 18.000 detenciones políticas desde 2013, la situación de Venezuela interpela al orden democrático global”, afirmó.

En los últimos días, Machado se reunió con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en Washington, donde reiteró la necesidad de una transición democrática integral que elimine la continuidad de las estructuras del chavismo en el poder. “Nosotros estamos dispuestos y trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa, donde se quedan las mafias en el poder”, sostuvo, en referencia a los procesos postsoviéticos.

La dirigente dejó claro que su objetivo es restituir las instituciones para garantizar justicia y reconciliación nacional, sin asegurar la permanencia de sectores vinculados al régimen anterior, y atribuyó la iniciativa de amnistía a la presión internacional, complementando así el anuncio de Delcy Rodríguez sobre la liberación de presos y el cierre del emblemático centro de detención El Helicoide.