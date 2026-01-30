Manuel Adorni pasa al frente del Directorio de YPF en reemplazo de Guillermo Francos

En la comunicación cursada por el accionista Clase A, Estado Nacional - Secretaría de Energía - Ministerio de Economía, se designó como Director Titular en representación de las Acciones Clase A al jefe de Gabinete. Ese lugar lo ocupaba Guillermo Francos, quien ahora tendrá un rango menor.

En la misma reunión, se aceptó las renuncias de los Directores Titulares por la Clase D de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de estricta índole personal y la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, designó a los Sres. Guillermo Francos (ex jefe de Gabinete) y Martín Maquieyra, como Directores Titulares por dicha clase. Los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

El procedimiento protocolar para estos casos inició con una reunión del Directorio, que tuvo lugar esta mañana, donde se aceptaron la renuncia de los integrantes salientes, se confirmaron las nuevas designaciones del Ejecutivo y se comunicó la nueva integración.

En abril de 2025, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó un monto total de $11.096.174.942 destinado a honorarios del Directorio y según las estimaciones, los contratos de las autoridades se calculan en $75 millones por mes. La cifra surge de la división del total aprobado por la cantidad de miembros, pero no tiene en cuenta gastos de funcionamiento, por lo que el monto salarial es menor.