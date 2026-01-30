Policiales |

Horror en Miramar: violaron en la playa a una adolescente de 15 años

El agresor interceptó a chica y a un joven cuando salían de de un boliche y los amenazó con un arma blanca, y luego abuso de ella. El atacante no fue detenido.

Una adolescente de 15 años denunció la ataron y la abusaron sexualmente a la salida de un boliche en Miramar, durante sus vacaciones, en un terrible episodio ocurrido este jueves.

La pareja, según informaron fuentes vinculadas a la investigación, había permanecido durante esa noche y primera horas de este jueves en un boliche bailable que está sobre la avenida Costanera y calle 37. Al salir cruzaron la calle y avanzaron hacia un sector de playa donde se realiza una obra de defensa costera.

La víctima caminaba con un chico que apenas conocía cuando un hombre los interceptó en una playa cercana al muelle local, los amenazó con un arma blanca y los maniató.

De acuerdo con el sitio 0223, el atacante los interceptó y los obligó a tirarse en la arena. Luego los ató y abusó sexualmente de ella. Luego del ataque, el sospechoso se llevó los celulares de las víctimas y los descartó para evitar que pudieran comunicarse.

image

Los arrojó en las cercanías, donde fueron recuperados por personal policial y secuestrados para su correspondiente peritaje. En particular, en procura de alguna huella digital que permita identificar al violador.

El chico logró desatarse y pedir ayuda. A los pocos minutos, un móvil policial llegó al lugar, activó el protocolo de contención y notificó a la fiscalía.

Luego de la terrible agresión, la adolescente recibió asistencia médica inmediata y está bajo el cuidado de un gabinete especializado en casos de abuso sexual.

