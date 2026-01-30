Allanaron agencias de cambio ligadas a Piccirillo y Sur Finanzas por maniobras con el dólar oficial

Los operativos se concentraron en entidades presuntamente vinculadas al ex marido de Jesica Cirio y a Maximiliano Vallejo, titular de la financiera elegida por la AFA. Efectivos policiales secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación clave para reconstruir el circuito de compra de divisas al tipo de cambio oficial, que luego eran revendidas en el mercado paralelo a casi el doble de su valor.

Maniobras con el cambio oficial

La causa investiga un mecanismo que se expandió durante los años de cepo cambiario más estricto. A través de maniobras irregulares, se accedía al dólar oficial y posteriormente se volcaban las divisas al mercado blue, generando ganancias millonarias. El expediente principal está en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien además tiene bajo la lupa a cinco funcionarios del Banco Central por una presunta omisión de controles.

En una de las escuchas incorporadas a la causa, una funcionaria del BCRA le habría dicho a Piccirillo que “estaban entongados los de arriba”, en referencia a las autoridades del organismo monetario que entonces conducía Miguel Pesce.

El origen del caso se remonta a diciembre de 2021, cuando el Banco Central denunció a la agencia de cambios Marvic SA. Según la investigación, la firma utilizó escrituras y contratos apócrifos para validar operaciones bajo el código A16, que habilitaba la compra de dólares oficiales asociados a operaciones entre residentes.

De acuerdo al expediente, Piccirillo le debía seis millones de dólares a Francisco Hauque. Jésica CIrio confesó que tenían la intención de ser padres junto a su ex pareja, Elías Piccirillo.

Solo entre junio y septiembre de 2021, Marvic SA habría canalizado operaciones por el equivalente a 14.601.600 dólares. Las empresas involucradas justificaban la demanda de divisas con supuestas deudas previas al 30 de agosto de 2019, pero la Justicia determinó que la documentación presentada era falsa.

Entre las firmas que habrían participado del esquema figuran Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL, Jordad SA, Colección Privada SA, Migten SA, Pradaman SA, Ribs Company SRL, Ridajo SA y Style Com SRL. El circuito incluía transferencias de pesos a Marvic, compras de dólares a agencias mayoristas (como Centro de Inversiones Concordia SRL, vinculada a Piccirillo) y la posterior entrega de las divisas a sociedades que retiraban el efectivo o lo derivaban a firmas fantasma.

La investigación señala a Elías Piccirillo como uno de los principales beneficiarios de la operatoria, a través de Concordia Inversiones SRL. También aparece bajo la lupa Sur Finanzas, propiedad de Maximiliano Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

SjgyQRK8 Sur Finanzas investigadas por maniobras en la compra-venta de dólares durante la presidencia de Alberto Fernández

En la nómina de personas investigadas figuran, entre otros, Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, Maximiliano Ariel Vallejo, Sergio Yelin, Marcelo Yelin, María Florencia Vazquez, María Julieta Vazquez, Carlos Alberto Vazquez, Ulises Dino Javier Piccirillo y Mario Daniel Piccirillo.

Según el fiscal de la causa, las maniobras habrían provocado un perjuicio millonario al Estado nacional y podrían encuadrar en el delito de lavado de activos.