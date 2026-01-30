Putin recibió al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

La visita se produce en medio de las hostilidades de los Estados Unidos hacia Irán, que se incrementaron significativamente a principios de enero. En ese momento, Donald Trump amenazó con intervenir militarmente en el país, con la excusa de la violencia registrada durante protestas antigubernamentales.

Las amenazas no se detuvieron allí. Esta semana, Trump anunció que una "maravillosa armada" se dirigía hacia Irán, días después de que el portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se desplegaran en Oriente Medio, quedando el país persa al alcance de potenciales ataques.

Rusia insta a la moderación

Rusia instó a la moderación y a abstenerse de usar la fuerza en la situación en torno a Irán. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, enfatizó que tales pasos podrían desestabilizar la situación en toda la región de Oriente Medio.

"Seguimos instando a todas las partes a la moderación y a renunciar al uso de la fuerza para resolver los problemas", dijo. "Cualquier acción de fuerza solo puede crear caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas", concluyó.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que Teherán está dispuesto a alcanzar una solución diplomática con Washington, pese a que Estados Unidos "nunca ha sido leal".

Estados Unidos amplía las sanciones contra Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes un nuevo paquete de sanciones contra altos funcionarios iraníes, incluido el ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, y varios comandantes de la Guardia Revolucionaria, a quienes acusa de estar detrás de la represión en las últimas manifestaciones antigubernamentales en el país centroasiático.

Además de Kalagari, que supervisa las fuerzas de seguridad del país, la Administración de Donald Trump ha incluido a Mayid Jademi, que lidera la organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, así como varios comandantes de las ramas regionales del cuerpo: Ghorban Mohamad Valizadeh, de la provincia de Teherán; Hosein Zare Kamali, de Hamadan; y Hamid Damghani, de Gilan.