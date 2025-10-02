Israel interceptó la flotilla humanitaria con rumbo a Gaza

Al momento de ser interceptada, la flotilla ya se había adentrado en la zona de exclusión establecida por el Ejército israelí, a aproximadamente 200 kilómetros de las costas de la Franja, donde otras naves habían sido interceptadas con anterioridad. Una flota de barcos israelíes cortó entonces el paso de la flotilla y rodeó varias naves por varias horas, entre ellas, el Alma, el barco principal de la misión.

La cancillería israelí señaló en una declaración que ha ofrecido y sigue ofreciendo a la flotilla una forma de entregar cualquier ayuda que tenga para Gaza "pacíficamente".

"La flotilla se rehúsa porque no está interesada en la ayuda, sino en la provocación", añadió la declaración. También indicó que la Armada israelí se acercó a la flotilla y le pidió modificar el rumbo.

El ministerio añadió: “Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y está violando un bloqueo naval legal”.

De acuerdo con la flotilla, la iniciativa marítima internacional está integrada por alrededor de 50 embarcaciones civiles y más de 500 voluntarios de más de 40 países, y busca desafiar el bloqueo naval de Israel contra la Franja de Gaza y entregar alimentos y ayuda médica a los palestinos en medio del conflicto actual.

La flotilla zarpó desde puertos de varios países en agosto para unirse en Gaza con el objetivo de abrir un corredor humanitario por mar. Durante el viaje, la flota ha sido objeto de ataques repetidos, incluyendo ataques con drones y "ataques de intimidación".

abfe668e-7b27-49e0-a0b1-2c454fa96c8a_alta-libre-aspect-ratio_default_0

Algunos países, incluyendo Italia y Grecia, han exhortado a las autoridades israelíes a garantizar la seguridad de los participantes en la flotilla que se dirigía a Gaza y permitir las medidas de protección consular. En 2007, Israel impuso un bloqueo naval contra Gaza luego de que Hamas tomó el control del enclave.

Las restricciones israelíes se han endurecido aún más luego de la incursión transfronteriza de Hamas hacia el sur de Israel en octubre de 2023.

Quienes eran los Latinoamericanos que viajaban en la flotilla

En la delegación viajaban varios latinoamericanos que fueron detenidos por las Marina de Israel en aguas internacionales.

Los nombres fueron confirmados por colegas y organizaciones a través de redes sociales. Al menos siete son ciudadanos mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez Ruiz, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo, reportó la periodista Laura Sánchez Ley.

Desde Colombia viajaban Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes —según la delegación colombiana— fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación. Sus compañeros convocaron a movilizaciones en Bogotá y Medellín frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) para reclamar apoyo y exigir su liberación, informó el medio Caracol.

Desde Argentina la delegación estaba conformada por los dirigentes de izquierda Celeste Fierro y Ezequiel Perezzini. Desde Brasil, viajaba Bruno Gilga, corresponsal de Esquerda Diario, que formaba parte de la misma tripulación. Todos fueron apresados tras la operación de la Marina israelí en aguas del Mediterráneo oriental.

La misión humanitaria estaba integrada por más de 40 embarcaciones que transportan a cerca de 500 activistas, que denunciaban el bloqueo a Gaza y buscaban visibilizar la crisis humanitaria en el enclave palestino.