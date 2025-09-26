Netanyahu fue abucheado en la Asamblea de la ONU

El líder israelí pudo hablar en la Asamblea de la ONU, cosa que no pudo hacer Mahammud Abbas, presidente palestino, por el veto de EEUU a que viajara al país. Y lo hizo mientras se celebraba una marcha en las calles de Nueva York contra su presencia en la ciudad, contra el genocidio que se está cometiendo en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clashreport/status/1971562504414474351&partner=&hide_thread=false Netanyahu's audience for his speech at the UN. pic.twitter.com/Oc53M18T8y — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía. Una de las pocas delegaciones que permaneció en su lugar fue la argentina. Ayer el presidente Javier Milei se reunió con Netanyahu y le ratificó su incondicional apoyo.

La delegación de España fue una de las que estuvo ausente de la Asamblea, algo que se concertó con otros países europeos que directamente no se presentaron para el discurso. Otras delegaciones decidieron retirarse al momento de la entrada de Netanyahu.

“El eje del terror de Irán amenaza la paz de todo el mundo y la mera existencia de mi país, Israel. Irán estaba desarrollando un programa masivo de armas balística, la intención es amenazar a Israel, EEUU y el resto del mundo. Desde Gaza enviaron terroristas de Hamás, el 7 de octubre cometieron actos inimaginables. En Siria, el dictador asesino Assad usó las fuerzas de Irán para seguir acorralándonos, los hutíes desde Yemen, Nasrala desde Líbano: hemos eliminado la máquina de matar de Hamás, y Hizbulá: ¿se acuerdan de los buscas? El mensaje les ha quedado claro”, ha dicho Netanyahu repasando el último año: “Destruimos el programa de armas nucleares de armas”:

onu

“Así están las cosas hoy”, ha proseguido el primer ministro israelí: “Quiero dar las gracias al presidente Trump por actuar con valentía. Prometimos que Irán no desarrollaría armas nucleares, y hemos cumplido: eliminamos una amenaza existencial para Israel. Tenemos que seguir muy atentos y no podemos permitir que Irán vuelva a rehacer sus arsenales. Las sanciones se tienen que aplicar. Gracias a la determinación de nuestro pueblo, Israel se recuperó de ese día tan oscuro para conseguir una de las victorias más importantes de la historia. Pero aún no hemos terminado: los restos de Hamás están en la ciudad de Gaza, y prometen repetir el 7 de octubre, por eso queremos hacerlo lo más rápido que podamos”.

Además de su fuerte discurso, Netanyahu tomó una polémica decisión: que su discurso se transmita por altavoces en la Ciudad de Gaza.

La ofensiva israelí ha causado hasta ahora más de 65.500 muertos y cerca de 167.000 heridos, según el Ministerio de Salud gazatí controlado por Hamas, mientras la comunidad internacional critica las restricciones a la ayuda humanitaria.