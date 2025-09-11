Jair Bolsonaro fue condenado por intento de golpe de Estado

El político de extrema derecha que gobernó Brasil entre 2019 y 2022 fue declarado culpable de cinco cargos por tres miembros de un panel de cinco jueces.

La última en dictaminar fue Cármen Lúcia el jueves, un día después de que otro juez, Luiz Fux, discrepó y votó para absolver al expresidente de todos los cargos.

Una pena en décadas de prisión

Tras el voto de los cinco jueces, la Corte decidirá la sentencia de Bolsonaro, que podría equivaler a décadas en prisión.

El exmandatario de 70 años se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario. Sus abogados habían dicho que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo de 11 jueces. Bolsonaro, quien ha negado cualquier delito, sólo se presentó ante el tribunal y solo envió a sus abogados.

Embed Jair Bolsonaro condenado por el intento de golpe de Estado a Lula Da Silva



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/T7X0xG2WBl — C5N (@C5N) September 11, 2025

Una sociedad dividida

El juicio fue seguido por una sociedad dividida, con personas que apoyan el proceso contra el expresidente, mientras que otros aún lo respaldan. Algunos salieron a las calles para apoyar al líder de extrema derecha.

El proceso de Bolsonaro recibió renovada atención después de que el presidente estadounidense Donald Trump vinculara un arancel del 50% sobre productos brasileños importados a la situación legal de su aliado, calificándolo de "caza de brujas".

Observadores dicen que Estados Unidos podría anunciar nuevas sanciones contra Brasil después del juicio, lo que podría tensar aún más sus frágiles relaciones diplomáticas.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, declaró el martes que Bolsonaro era el líder de un complot golpista y de una organización criminal, y votó a favor de condenarlo.

A pesar de sus problemas legales, Bolsonaro sigue siendo un poderoso actor político en Brasil. El político de extrema derecha había sido previamente inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030 en un caso separado. Se espera que elija un heredero que probablemente desafiará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el próximo año.

El fallo podría empujar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar alguna amnistía para él a través del Congreso.