Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

El giro se produjo después de que las acciones de Oracle se dispararan un 41 % en Wall Street, impulsadas por sólidos resultados trimestrales y optimistas previsiones de crecimiento vinculadas al auge de la inteligencia artificial.

Con este salto, la fortuna de Ellison trepó hasta los 393.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Musk, que hasta ahora ostentaba la corona, quedó en el segundo lugar con un patrimonio estimado en 385.000 millones. El hito marca además el mayor avance registrado en un solo día por el listado de Bloomberg, un récord que resalta la magnitud del repunte de Oracle.

Dos hombre de negocios exitosos

Ellison, de 81 años, fundó la compañía de software en 1977 y se consolidó como una de las figuras más influyentes del sector tecnológico. Aunque siempre figuró entre los nombres de mayor riqueza, nunca había logrado escalar hasta el primer puesto. Su ascenso confirma el renovado peso de las empresas de gestión de datos y servicios cloud en el tablero global, en medio de la feroz competencia por liderar el negocio de la IA.

Musk había recuperado el liderazgo en 2024 tras superar a Jeff Bezos (Amazon) y Bernard Arnault (LVMH), y se mantuvo en la cima por más de 300 días. Ahora, el empresario sudafricano deberá conformarse con el segundo lugar, mientras el mundo observa si este nuevo reinado de Ellison se consolida o si la volatilidad de los mercados reconfigura otra vez la cima de los multimillonarios.