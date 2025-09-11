Tailandia: un cuidador fue devorado por una manada de leones

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana (hora de Tailandia), cuando el cuidador descendió de su vehículo para recoger un objeto que se le había caído. Al agacharse, dio la espalda a los animales, momento en que uno de los leones lo derribó y comenzó a atacarlo. En cuestión de segundos, otros tres o cuatro felinos se sumaron al ataque.

ATENCIÓN: IMÁGENES SENSIBLES

WhatsApp Video 2025-09-11 at 14.08.23

La brutal escena se prolongó durante unos 15 minutos frente a turistas y empleados del zoológico. Algunos visitantes, confundidos en un primer momento, creyeron que los animales jugaban con el cuidador. Sin embargo, al comprender lo que sucedía, intentaron ahuyentar a los leones gritando y tocando las bocinas de sus vehículos, sin éxito.

El personal del lugar logró intervenir y rescatar al trabajador, que fue trasladado de urgencia a un hospital. No obstante, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Según confirmaron las autoridades locales, Jian habría ignorado los protocolos de seguridad al salir del vehículo sin protección. Este es el primer ataque mortal registrado en Safari World, lo que abre un debate sobre las medidas de prevención y la necesidad de reforzar las normas en el manejo de animales salvajes.