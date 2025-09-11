Albania: nombran a una ministra creada con IA para combatir la corrupción

Diella, que significa “sol” en idioma albanés, tendrá a cargo la contratación pública. La decisión del primer ministro Edi Rama se produjo luego de una serie de escándalos de corrupción que sacudieron al país y comprometieron su participación en la Unión Europea (UE).

El anuncio fue realizado durante la presentación del nuevo gabinete en la reunión de su partido, que tuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo pasado.

La función que cumplirá Diella será gestionar y adjudicar todas las licitaciones públicas en las que el Gobierno contrate empresas privadas para diversos proyectos. De esta forma, los quedan afuera en las licitaciones.

Embed Here's Diella, the new virtual AI Minister in Albania’s government. pic.twitter.com/3HwRnM9sWK — kos_data (@kos_data) September 11, 2025

“Diella es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente. Está creada virtualmente por inteligencia artificial ”, dijo Rama durante su discurso.

Y agregó que hará de Albana “un país donde las licitaciones públicas sean 100% libres de corrupción”. También garantizó que los fondos públicos sean “perfectamente transparentes” y aseguró que Diella tendrá derecho a “contratar talentos de todo el mundo”.

“Las licitaciones han sido definitivamente retiradas de las manos de los ministros. Diella será la funcionaria del Ministerio Público. Las licitaciones son 100% incorruptibles, todos los fondos son 100% legibles. Esta es una de sus funciones”, sostuvo Rama.

image

El antecedente

El gobierno albanés había presentado una asistente virtual que funcionaba en la plataforma oficial e-Albania, donde los ciudadanos y negocios pueden acceder para obtener documentos y servicios del Estado.

Allí, recibían la asistencia virtual de Diella, una mujer que se vestía con un traje tradicional albanés. El robot creado con IA brinda asistencia mediante comandos de voz y emite documentos con sellos electrónicos, reduciendo demoras burocráticas.

La asistente virtual ayudó a emitir 36.600 documentos digitales y prestó alrededor de 1000 servicios, según cifras oficiales.