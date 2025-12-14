Kast ganó por amplio margen y es electo presidente de Chile

Según los primeros datos oficiales difundidos por el Servicio Electoral de Chile (Servel), Kast alcanzaba el 59,83% de los votos, equivalentes a 1.795.505 sufragios, frente al 40,17% obtenido por la candidata oficialista Jeannette Jara, que sumaba 1.205.515 votos.

La información fue dada a conocer minutos después de las 19, hora local , cuando se había escrutado el 25% de las mesas electorales. Si bien restaba contabilizar el 75% de los votos emitidos, la diferencia cercana a los 20 puntos hacía prácticamente imposible una reversión de la tendencia.

Jeannete Jara reconoce la derrota

Desde el comando de campaña del Partido Republicano, su presidente Arturo Squella confirmó el triunfo y aseguró que la propia Jara ya se había comunicado con Kast para felicitarlo. “José Antonio Kast es el presidente electo”, afirmó el dirigente mientras se escuchaban los festejos.

La elección de este domingo correspondió a la segunda vuelta de los comicios realizados en octubre pasado y definió al sucesor del actual mandatario, el izquierdista Gabriel Boric. Kast asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo, dando inicio a un nuevo ciclo político en el país trasandino.

Durante la jornada electoral, Kast emitió su voto en la localidad de Paine y publicó un mensaje en su cuenta de X en el que llamó a la participación ciudadana. “La campaña terminó. Los políticos dejamos de hablar. Hoy es hora de la ciudadanía, para que se exprese con libertad y fuerza. ¡Viva Chile!”, escribió.

Por su parte, Jeannette Jara, candidata de la coalición Unidad por Chile, votó en una escuela de la comuna de Conchalí y expresó en redes sociales que “hoy es el día en que Chile decide su camino”, al tiempo que convocó a construir “un país más justo, más seguro y donde vivir bien no sea un privilegio”.

El presidente Gabriel Boric destacó el normal desarrollo de los comicios y calificó la jornada como “ejemplar”. Además, aseguró que quien resultara electo recibiría “todo el apoyo institucional desde el primer momento para hacer el traspaso”, en línea con la tradición republicana de Chile.