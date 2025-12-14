Milei sobre Kast: "Es una enorme alegría el aplastante triunfo de mi amigo"

El Presidente destacó la victoria del dirigente derechista en el balotaje chileno y habló de un avance de las ideas de la libertad en América Latina. Cancillería expresó la voluntad de profundizar la cooperación bilateral.
El presidente Javier Milei celebró este domingo el triunfo del dirigente derechista José Antonio Kast en el balotaje presidencial de Chile y calificó el resultado como “una enorme alegría” por el “aplastante triunfo” de quien definió como “mi amigo”.
A través de sus redes sociales, el mandatario argentino destacó el cambio político en el país vecino y lo vinculó con un giro regional en favor de las ideas liberales.
“El resultado en Chile es un paso más en América Latina para que se defiendan la vida, la libertad y la propiedad privada”, expresó Milei, quien aseguró que la victoria de Kast fortalece una agenda común frente a lo que denominó el “yugo opresor del socialismo del siglo XXI”. En ese sentido, afirmó que ambos gobiernos trabajarán de manera conjunta para profundizar un rumbo basado en la apertura económica y la libertad individual.
“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del socialismo del siglo XXI”, concluyó el Presidente en su mensaje, que rápidamente fue replicado por funcionarios y referentes del oficialismo.
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también felicitó al presidente electo chileno. “La libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene. Dios bendiga a Chile”, escribió en sus redes sociales, al destacar el resultado del balotaje.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado oficial en el que la Argentina “augura al nuevo Presidente el mayor de los éxitos en su gestión” y manifestó la voluntad del Gobierno de “trabajar conjuntamente” con Chile y con los países socios de la región.
El texto remarcó el compromiso compartido con “la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”.
Además, Cancillería señaló que la Argentina está dispuesta a iniciar un diálogo con las nuevas autoridades chilenas en áreas consideradas prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía.
El triunfo de Kast abrió así una nueva etapa en la relación bilateral, con afinidad ideológica entre los gobiernos y expectativas de mayor coordinación regional en temas económicos y de seguridad.
