Milei sobre Kast: "Es una enorme alegría el aplastante triunfo de mi amigo"

A través de sus redes sociales, el mandatario argentino destacó el cambio político en el país vecino y lo vinculó con un giro regional en favor de las ideas liberales.

“El resultado en Chile es un paso más en América Latina para que se defiendan la vida, la libertad y la propiedad privada”, expresó Milei, quien aseguró que la victoria de Kast fortalece una agenda común frente a lo que denominó el “yugo opresor del socialismo del siglo XXI”. En ese sentido, afirmó que ambos gobiernos trabajarán de manera conjunta para profundizar un rumbo basado en la apertura económica y la libertad individual.

Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Milei: "Vamos a trabajar juntos por las ideas de la libertad"

“Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del socialismo del siglo XXI”, concluyó el Presidente en su mensaje, que rápidamente fue replicado por funcionarios y referentes del oficialismo.

LA LIBERTAD AVANZA

VLLC! pic.twitter.com/TfXucNdCJY — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también felicitó al presidente electo chileno. “La libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene. Dios bendiga a Chile”, escribió en sus redes sociales, al destacar el resultado del balotaje.

Dios bendiga a Chile.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) December 14, 2025

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado oficial en el que la Argentina “augura al nuevo Presidente el mayor de los éxitos en su gestión” y manifestó la voluntad del Gobierno de “trabajar conjuntamente” con Chile y con los países socios de la región.

El texto remarcó el compromiso compartido con “la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”.

El Gobierno de la República Argentina felicita al pueblo de la República de Chile por la jornada electoral llevada a cabo hoy y celebra la victoria del Presidente… — Pablo Quirno (@pabloquirno) December 14, 2025

Además, Cancillería señaló que la Argentina está dispuesta a iniciar un diálogo con las nuevas autoridades chilenas en áreas consideradas prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía.

El triunfo de Kast abrió así una nueva etapa en la relación bilateral, con afinidad ideológica entre los gobiernos y expectativas de mayor coordinación regional en temas económicos y de seguridad.