Me gustaría enfatizar que las afirmaciones de que 20 mil de menores de edad fueron “sacados por la fuerza” por los militares rusos no corresponden a la realidad. Ucrania y sus curadores occidentales no han proporcionado hasta ahora ninguna evidencia documental de sus declaraciones maliciosas. No hay listas de niños, ni datos de sus padres o representantes legales que supuestamente los están buscando.

Se trata de un nuevo intento de ponerlo todo patas arriba. Los crímenes contra los menores de edad no los comete Rusia, sino el propio régimen de Kiev. Esto se confirma por los numerosos hechos expuestos en el Informe final de la Comisión Parlamentaria Rusa encargada para investigar los actos criminales contra menores cometidos por Ucrania.

Todos los niños rescatados pueden regresar con sus familias

Desde el principio de la operación militar especial, nuestro país ha dado prioridad a la evacuación de la población civil de los bombardeos de la artillería ucraniana. Todos los niños rescatados pueden regresar a sus familias. No hay obstáculos para esto, sólo hace falta dirigirse a la Comisionada del Presidente de Rusia para los derechos del niño, María Lvova-Belova. Qatar y el Vaticano prestan servicios de mediación.

En particular, el pasado 26 de septiembre, ocho niños y una niña de entre 12 y 17 años de edad fueron regresaron a sus familiares con la ayuda de Doha. En total, durante la operación militar especial la Federación de Rusia ha facilitado la reunificación de 80 niños con sus familias.

Consideramos la iniciativa del régimen de Zelensky de organizar la mencionada “reunión” en Canadá como un proyecto descaradamente antirruso. Su objetivo es involucrar al mayor número posible de países, principalmente del Sur y del Este Global, en los esfuerzos pseudo pacificadores de Kiev.

Consideraremos la participación en la conferencia en Ottawa como un apoyo a la propaganda militar dirigida contra nuestro país. Llamamos a Argentina, que tradicionalmente ha prestado mucha atención a las cuestiones de derechos humanos, que no siga a los que buscan explotar este tema delicado en sus propios intereses geopolíticos.

Comentario del Embajador de Rusia en Argentina, Dmitry Feoktistov,