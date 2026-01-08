La esposa de Nahuel Gallo confía en su liberación: "No perdemos la fe"

Gallo viajó el 8 de diciembre de 2024 a Venezuela durante sus vacaciones para reencontrarse con su esposa e hijo, que se encontraban en Caracas. Fue retenido en un control fronterizo y acusado de estar vinculado a tareas de inteligencia, perdiendo contacto inmediato con su familia.

Familia y gestiones legales

María Alexandra relató que ya son 13 meses de detención. “Lo único que necesitamos es que la libertad se dé para todos los venezolanos y extranjeros. Mi hijo pregunta todo el tiempo por su papá. Queremos recuperar la tranquilidad familiar que nos robaron”, señaló. La familia elevó denuncias ante organismos internacionales, pero aún no recibieron confirmación oficial sobre la liberación de Gallo.

El penal y la espera

Se confirmó que el gendarme se encuentra en Rodeo I, actualmente llamado CESMAS, un establecimiento de máxima seguridad administrado por la contrainteligencia venezolana. La esposa contó que estuvo fuera del penal durante meses buscando a Gallo, enfrentando obstáculos de los custodios, y nunca dejó de insistir en la búsqueda de información.

El jueves pasado, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos y extranjeros, describiéndolo como un gesto para “consolidar la unión nacional y contribuir a la paz”. La familia de Gallo confía en que esta medida incluya a su marido y que pronto puedan reunirse en la Argentina.