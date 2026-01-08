La esposa de Nahuel Gallo confía en su liberación: "No perdemos la fe"

Tras trece meses de detención, la esposa asegura que el reencuentro sigue siendo una posibilidad cercana.
Nahuel Gallo permanece en un penal de máxima seguridad en Venezuela, mientras la familia sigue los trámites legales.
La esposa del gendarme argentino detenido desde diciembre de 2024 habló sobre la espera y los trámites legales para recuperar la libertad de su marido.
María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, habló este jueves sobre la difícil espera que atraviesa su familia mientras crece la expectativa por su liberación en Venezuela. “Estamos esperanzados, no perdemos la fe. Espero que hoy sea el día en que tengamos esa llamada de Nahuel”, afirmó en diálogo con TN.
Gallo viajó el 8 de diciembre de 2024 a Venezuela durante sus vacaciones para reencontrarse con su esposa e hijo, que se encontraban en Caracas. Fue retenido en un control fronterizo y acusado de estar vinculado a tareas de inteligencia, perdiendo contacto inmediato con su familia.
María Alexandra relató que ya son 13 meses de detención. “Lo único que necesitamos es que la libertad se dé para todos los venezolanos y extranjeros. Mi hijo pregunta todo el tiempo por su papá. Queremos recuperar la tranquilidad familiar que nos robaron”, señaló. La familia elevó denuncias ante organismos internacionales, pero aún no recibieron confirmación oficial sobre la liberación de Gallo.
Se confirmó que el gendarme se encuentra en Rodeo I, actualmente llamado CESMAS, un establecimiento de máxima seguridad administrado por la contrainteligencia venezolana. La esposa contó que estuvo fuera del penal durante meses buscando a Gallo, enfrentando obstáculos de los custodios, y nunca dejó de insistir en la búsqueda de información.
El jueves pasado, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos y extranjeros, describiéndolo como un gesto para “consolidar la unión nacional y contribuir a la paz”. La familia de Gallo confía en que esta medida incluya a su marido y que pronto puedan reunirse en la Argentina.
