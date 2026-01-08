Javier Milei se reunió con una dirigente antichavista en Casa Rosada

El encuentro se produjo luego de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien Milei también dialogó sobre el escenario político venezolano y el fortalecimiento del vínculo entre ambas administraciones. La reunión con Trotta se extendió por poco más de una hora y media y tuvo lugar en el despacho presidencial, con la participación del canciller Pablo Quirno y la diputada de La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet.

Al finalizar la audiencia, Trotta destacó la intervención de Estados Unidos y celebró la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. A la vez, se mostró crítica del rol asumido por Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, aunque expresó su confianza en que se avance hacia un proceso de transición política monitoreado por actores internacionales. En ese sentido, subrayó el acompañamiento de gobiernos democráticos, entre ellos el argentino, en el seguimiento de la situación institucional del país.

Durante el intercambio también se abordó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el régimen chavista desde diciembre de 2024. Si bien evitó dar detalles, Trotta aseguró que el tema fue parte del temario y expresó su confianza en que el Gobierno argentino está realizando gestiones para lograr su liberación.

Nahuel Gallo Nahuel Gallo sigue detenido en Venezuela

La activista coincidió con Milei y su equipo en que Venezuela atraviesa un momento clave en la puja por el desmantelamiento de lo que definió como un “estado tiránico criminal y narcoterrorista”. En paralelo, mientras se desarrollaban las reuniones en Buenos Aires, el titular de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, anunciaba el inicio de un proceso de liberación de detenidos por parte del régimen.

Trotta también resaltó el liderazgo de María Corina Machado, a quien definió como una figura central del proceso democrático venezolano, y afirmó que cuenta con un respaldo creciente de la comunidad internacional. Si bien agradeció el rol de la administración de Donald Trump en el escenario actual, remarcó que el objetivo final debe ser que los propios venezolanos puedan decidir su futuro democrático.

Por su parte, la diputada Sabrina Ajmechet sostuvo que la transición en Venezuela será un proceso lento pero claro, y consideró que el arresto de Maduro marcó el inicio del fin de la dictadura. En esa línea, advirtió que la restauración plena de las libertades no será inmediata, aunque confió en un desenlace democrático.

Tras varios días en la residencia de Olivos, Milei se trasladó al microcentro porteño para encabezar estas reuniones y mostrarse activo en la agenda internacional, alineado con la postura adoptada por la administración estadounidense. En medio del receso vacacional de gran parte del Gabinete, el Presidente reforzó así su involucramiento en los asuntos regionales y su seguimiento permanente de la situación en Venezuela.