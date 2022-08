Ahora se conoció una foro en la que dos mujeres, amigas de la premier Sanna Marin, aparecen besándose casi en topless dentro de Kesäranta, la residencia oficial y tapándose el torso semidesnudo con el cartel que se suele utilizar en actos de prensa del gobierno.

La propia Marin confirmó que la imagen fue tomada en un baño de la residencia oficial a disposición de los primeros ministros del país luego de un festival de música a principios del mes pasado. Si bien la funcionaria no aparece en la foto, el escándalo es mayúsculo y decidió salir a pedir disculpas.

Finlandia-escandalo-03.jpg Kesäranta, como se conoce a la residencia oficial del primer ministro de Finlandia.

"En mi opinión creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche", expresó Marin -de 36 años- ante los periodistas. Además, contó que esa foto corresponde al 9 de julio, cuando asistió con un grupo de amigos a un festival de rock y luego los invitó a la residencia oficial.

"Tomamos un sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jardín, pero no entramos al edificio principal. Sólo usamos los baños para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tomó esa foto", agregó.

Finlandia-escandalo-02.jpg Sanna Marin, de 36 años, con el cartel oficial de "Finlandia" con el que posaron sus amigas. Archivo.

Una de las mujeres de la imagen, identificada como "influencer", fue quien habría hecho la publicación y la borró poco después de que la prensa comenzase a informar sobre su existencia.

La residencia oficial de Finlandia tiene dos plantas, fue construida en madera en 1873, cuenta con una sauna junto al mar, un embarcadero y una cancha de tenis, entre otras amenities.

Marin aclaró que sus invitados no ingresaron al edificio principal pero que el acceso a los baños estaba permitido y al parecer fue suficiente para generar este escándalo.

La primera ministro zafó de la primera polémica sometiéndose a un test de drogas que ella misma pagó y que arrojó resultado negativo. Ahora se abre un nuevo debate en la sociedad finesa sobre su comportamiento como gobernante.