Le dieron las papas fritas frías y baleó a un empleado de McDonald's

El empleado, Matthew Jeremiah Webb de 23 años, estaba trabajando en un local situado en Brooklyn cuando se vio envuelto en una discusión con una clienta acerca de la comida, explicó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

La discusión subió de tono y la clienta, incluso, insultó al empleado, hasta que finalmente llamó a su hijo por teléfono, quien posteriormente llegó al restaurante. Acto seguido, el hombre sacó un arma y procedió a dispararle al empleado del local de comidas rápidas, dejándolo malherido.

La Policía local informó que Michael Morgan, de 20 años, está detenido por "intento de homicidio" y "posesión de armas de fuego". Por su parte, el trabajador baleado se encuentra internado en un centro asistencial y su estado es crítico.

Su novia, Camellia Dunlap, de 18 años, también fue acusada de posesión de armas después de supuestamente entregarle el arma a su novio, agregaron fuentes de la investigación.

“Creo que se habría resuelto si le hubieran dado a la señora unas papas fritas calientes y la hubieran dejado seguir su camino”, dijo la abuela de Camellia, Debra Dunlap, de 66 años.

"¿Por qué no le dieron papas fritas calientes? Por eso vamos allí a gastar nuestro dinero”, justificó la mujer en declaraciones a The New York Post.