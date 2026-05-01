Tras cuatro meses, volvió a circular la línea de colectivos 148

Asimismo, Flavia Rojas deseó que "la gente no sea tan sucia y cuide a los coches, que no los escriban ni tiren basura". En la misma línea, Darío Gómez llamó a "cuidar las unidades, a la gente que viaja y a la administración de la empresa". En tanto, Mónica Machuca, en respuesta a aquellos que se quejaban por el tono de los colectivos, señaló que "verde o amarillo, qué más da, lo importante que no vuelva faltar nunca más". Otros vecinos de la región mostraron su disconformidad ya que hay unidades que no pasan por su zona de residencia. Un ejemplo es Betiana Canizo dio a conocer su pesar porque sacaron el ramal B, que llegaba hasta El Jalón.

La misma citada página de Misión Buenos Aires -el nombre de fantasía utilizado por La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial, que tiene a su cargo también las líneas 61 y 62 (de recorrido exclusivo en la Ciudad de Buenos Aires, y que fueron las originales del Grupo Plaza de los hermanos Cirigliano), 114, 129, 143 y 197- también incluye quejas de los que eran pasajeros de los 10 ramales de la línea 148, a cargo de El Nuevo Halcón.

Así, uno se preguntó: "Y la I por Pasco" (que llegaba a Solano), obteniendo como respuesta de un conocedor del tema: "Lo dieron de baja", mientras que otro apuntó: "No está más, la B Jalón, tampoco". En tanto una usuaria apuntó con razón: "Que lío usar letras que ya eran ramales y darles otro rumbo!!! Para eso usaban las mismas letras y recorridos". Y otra apuntó: "Paciencia, al menos tenemos transporte de nuevo".

La página de Misión Buenos Aires en Facebook también presenta numerosos comentarios. Un usuario pidió: "No sean una empresa chiquita, y vuelvan a poner los ramales B El Jalón, B x Acceso, I x Pasco, A Alpino x Mosconi. Ustedes tienen bondis de sobra, pueden hacerlo". Por su parte una vecina de Solano posteó: Falta la "I" PASCO que pasaba por DONATO ALVAREZ !! Es la única línea y el único ramal que pasaba por ahí llegando a plaza CONSTITUCIÓN. Es la única línea y ramal que pasaba por Donato e iba por 893. A muchos chicos que van a la escuela por esa zona les hace mucha falta. Y ni hablar a los miles de usuarios que salen a trabajar para capital. ESPERO QUE LO PIENSEN Y VUELVAN A PONER ESE RAMAL "I" TAN IMPORTANTE".

Una vecina de Quilmes, en tanto, apuntó: "Acceso y Jalón? cuándo vuelven? Por los comentarios en todos lados son los que la gente más pide. No se puede pagar doble haciendo combinaciones todos los días y mucho menos depender del 159 tendrían que haber cumplido con todos sus recorridos no con algunos". Otra residente en la zona, en el mismo sentido, señaló: "A ver todo bien con Varela y Solano pero la gente de Quilmes necesita El Jalón y el Acceso, porque no podemos depender de ir hasta Calchaquí caminando por lo peligroso que puede ser de madrugada ni tampoco gastar el triple para tomar varios colectivos y combinaciones, no es justo para la gente todos tienen derecho a viajar!!!! Sino todos tienen que empezar a hacer el reclamo tanto a la empresa para pongan esos ramales! Si no quieren tocar la zona de la otra empresa que El Jalón llegue hasta la Varela como hacía antes y vuelva y el Acceso hasta la (avenida Florencio) Varela por (Dardo) Rocha y de ahí que le busque la vuelta y listo pero no nos dejen sin servicio a nosotros".

Previamente, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y el coordinador del comité ejecutivo de La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial, Gabriel Castro, mantuvieron un encuentro donde confirmaron la reactivación del servicio bajo la denominación Misión Halcón, en La Rotonda Industrial.

Allí, Watson resaltó "un beneficio directo a los vecinos y las vecinas con el retorno de un colectivo insignia de nuestro partido". Valoró "la determinación de la empresa: devolver la fuente laboral a quienes la perdieron con el cese de actividades meses atrás". Posteriormente, mencionó: "Luego de insistentes solicitudes, tuvimos reuniones en la Secretaría de Transporte a nivel federal con la premisa de solucionar un problema que perjudicaba a la ciudadanía en su cotidianidad".

"Logramos que la Línea 148 volviera a circular en Florencio Varela después de arduas tareas", concluyó y estipuló "un seguimiento con el objetivo de potenciar las unidades con la colocación de cámaras e incorporar la aplicación para conocer la ubicación en tiempo real". Posteriormente, el representante de la compañía adelantó "la contratación de más de 300 empleados con su correspondiente categoría y antigüedad". En ese contexto, recordó: "A inicios de abril, el intendente requirió una pronta respuesta debido a lo importante que era la prestación para la comunidad". "Por eso, en menos de un mes, relanzamos el funcionamiento de los ramales La Capilla, Cementerio y Villa del Plata, afirmó.

Como vino informando este medio, el regreso de la línea 148 se logró a partir de un acuerdo suscripto el 1 de abril entre la Secretaría de Transporte de la Nación -que entonces estaba a cargo de Fernando Herrmann, quien asumió a fines de enero, y hace pocos días pasó a desempeñarse como titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura-, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial. Fue la solución a la quiebra del anterior operador, El Nuevo Halcón.

Esa medida determinó que fuera descartada la propuesta del grupo Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA), que consistía en que los ramales a Solano estuvieran a cargo de la Empresa San Vicente Sociedad Anónima de Transporte (SAT) -del grupo DOTA- y los de Varela a cargo de Expreso Quilmes (línea 98) que pertenece en partes iguales a DOTA y Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), que tiene a su cargo la línea 85.

Según señaló hoy un delegado de la línea 148 en declaraciones televisivas, se debió a que DOTA no aseguraba la continuidad de la totalidad de los trabajadores, al tiempo que recordó la complicada situación que durante cuatro meses afrontaron los más de 400 compañeros. "Hubo alrededor de 100 que no pudieron esperar y buscaron otro empleo", señaló.

DOTA criticó ante la Secretaría de Transporte el acuerdo por el cual La Central de Vicente López se hace cargo de la 148, recordando que esa dependencia estatal le adjudicó a la misma un nuevo recorrido -en referencia a la línea 197- en vez de racionalizar el corredor, y a generar la inviabilidad definitiva de la línea 148 "y la partida de defunción de El Nuevo Halcón". De tal manera hizo referencia a que desde el 1 de setiembre del año pasado, varios de los ramales de la línea 129 -que cobra una tarifa de media distancia (denominada suburbana grupo II)- se transformaron en la línea 197, con una tarifa idéntica a las de otras líneas urbanas (técnicamente, suburbana grupo I), una medida que fue impugnada por Expreso Quilmes.

En tanto, observadores imparciales señalaron el llamativo hecho de que durante el último mes los representantes de las empresas de colectivos -que tienden al monopolio: el grupo DOTA tiene decenas de líneas, al igual que el Grupo Metropol, cuyo propietario, Javier Zbikoski, es hermano del dueño de La Central de Vicente López, Marcelo Zbikoski (ambos oriundos de la provincia de Misiones)- se quejaron por la complicada situación económica del autotransporte, y sin embargo, pujaron con vehemencia por sumar una nueva línea, la 148.