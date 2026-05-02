Desde la Provincia acusan a Bullrich de usar a las víctimas

En ese marco, remarcó que desde esa función no corresponde dictar condenas, sino que esa tarea le compete a la Justicia. “Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley”, señaló, y aseguró que durante la actual gestión se alcanzaron “los niveles más altos de esclarecimiento de la historia”, gracias a un método de trabajo que -según afirmó- viene mostrando resultados concretos.

Envío de patrulleros

Alonso también apeló a la comparación con la gestión nacional anterior. Recordó que la provincia de Buenos Aires debió enviar patrulleros a Rosario para colaborar con operativos de seguridad porque, según dijo, la administración de Bullrich “no tenía ni cómo patrullar las calles”.

El ministro sostuvo además que la actual conducción bonaerense consiguió reducir los homicidios, en referencia a los cuestionamientos previos de sectores de la oposición que habían advertido sobre un supuesto “baño de sangre”. Según planteó, los propios datos oficiales terminaron desmintiendo esas acusaciones.

En otro tramo de su respuesta, Alonso apuntó contra la política de control fronterizo durante los años en que Bullrich estuvo al frente del área. “Habla de no hacer nada cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador”, afirmó.

En ese sentido, recordó dos episodios de fuerte repercusión pública: la fuga del narcotraficante conocido como “Pequeño J”, ocurrida el año pasado, y la salida del empresario Alberto Samid hacia Paraguay en 2019.

El mensaje cerró con una crítica política directa. “Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña”, escribió. Y agregó una referencia al escenario nacional al sugerir que los cuestionamientos contra Kicillof podrían responder al desgaste de la imagen del presidente Javier Milei.