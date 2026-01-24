León XIV cuestionó a la IA como nuevo "oráculo" y pidió guiar la revolución tecnológica

El mensaje fue pronunciado durante su participación en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, uno de los espacios en los que el Vaticano suele fijar posición sobre los desafíos contemporáneos.

“Eludir el esfuerzo del propio pensamiento, conformándonos con una compilación estadística artificial, corre el riesgo, a largo plazo, de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas”, afirmó el Pontífice, al tiempo que calificó a la inteligencia artificial como un nuevo “oráculo” al que muchos recurren sin cuestionamientos.

El Papa dijo que la tecnología no es neutral

León XIV aclaró que la revolución digital no debe ser frenada, pero sí necesita ser orientada con urgencia. “La tecnología no es neutral”, remarcó, y advirtió que, sin una conducción ética y política, el tejido social y democrático podría quedar subordinado a la lógica opaca de los algoritmos y a intereses económicos concentrados.

En su reflexión, el Papa se detuvo especialmente en el impacto de la IA sobre la industria cultural y los sistemas de comunicación. Señaló que la creatividad humana “corre el riesgo de ser desmantelada” frente a la producción masiva de textos, música, imágenes y videos generados por máquinas, lo que podría empobrecer la expresión cultural y homogeneizar el pensamiento.

Otro de los ejes centrales de su discurso fue la preocupación por la persuasión encubierta que ejercen los chatbots y los sistemas automatizados de interacción. Según León XIV, la simulación de vínculos en redes sociales y plataformas digitales plantea un desafío inédito: “Es cada vez más difícil comprender si estamos interactuando con otros seres humanos o con ‘bots’”, advirtió, y alertó sobre las consecuencias psicológicas y sociales de esa ambigüedad.

Oligopolio tecnológico global

El Sumo Pontífice también denunció la conformación de un “oligopolio” tecnológico global, en el que un reducido número de empresas concentra el control de datos, plataformas y sistemas de inteligencia artificial. En ese marco, reclamó a los legisladores de todo el mundo una “regulación adecuada” y mayores niveles de “transparencia” para combatir la desinformación y proteger la integridad de las personas.

“La libertad, la verdad y la dignidad humana no pueden quedar atrapadas en un mundo de espejos digitales”, sostuvo León XIV, en una de las frases más contundentes de su mensaje. Para el Papa, el desafío no es solo técnico, sino profundamente humano y político: decidir si la tecnología estará al servicio del bien común o si terminará moldeando sociedades cada vez más fragmentadas y dependientes.

El pronunciamiento del Vaticano se suma a una creciente preocupación global por los efectos de la inteligencia artificial, en un contexto marcado por debates sobre regulación, empleo, desinformación y derechos digitales. Con su intervención, León XIV buscó instalar una advertencia clara: el progreso tecnológico, sin límites ni valores, puede poner en riesgo aquello que define a la humanidad.