Cayó un presunto miembros de Hamás en Alemania: lo acusan de planificar atentados

El detenido fue identificado como Mohammad S., nacido en Líbano, y está bajo sospecha de haber adquirido material bélico para la organización. Según las investigaciones judiciales, durante el mes de agosto pasado habría comprado alrededor de 300 cartuchos de munición que, de acuerdo con las autoridades, estaban destinados a la preparación de ataques mortales coordinados con otros integrantes de la red.

Aeropuesto de alemania Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo.

De acuerdo con las fuentes judiciales, Mohammad S. actuaba en conjunto con otro procesado, identificado como Abel Al G. ,en tareas logísticas para preparar atentados contra instalaciones israelíes o judías en territorio alemán y en otros puntos de Europa. La causa sostiene que ambos formaban parte de una célula operativa vinculada a Hamás.

El acusado comparecerá este sábado ante el juez de instrucción del Tribunal Supremo, que deberá definir su eventual ingreso en prisión preventiva mientras avanza la investigación. La fiscalía considera que existen elementos suficientes para sostener el riesgo que implicaba la actividad del sospechoso en el contexto de la seguridad nacional.

El arresto se suma a otros procedimientos realizados en octubre pasado, cuando las fuerzas de seguridad interceptaron en Berlín a tres presuntos miembros de Hamás que se encontraban gestionando la recepción de armamento. En el marco de esos operativos, los agentes lograron incautar una pistola, un fusil y una importante cantidad de municiones.

Las autoridades alemanas mantienen un estado de alerta máxima y continúan investigando las ramificaciones de la red, en un contexto de creciente preocupación por posibles ataques contra objetivos israelíes o judíos en Europa.