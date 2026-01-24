Tormenta invernal en Estados Unidos provoca emergencia en 14 estados y alerta naranja en Canadá

Al menos 14 estados norteamericanos declararon estado de emergencia ante la llegada de nieve intensa y temperaturas muy por debajo de cero. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), unas 230 millones de personas podrían verse afectadas por el temporal, que se extenderá desde el centro del país hasta el noreste durante el fin de semana.

"Es fundamental quedarse en casa y contar con provisiones", recomendó Ken Graham, director del NWS, advirtiendo que la tormenta podría causar cortes de electricidad, caída de árboles y carreteras cubiertas de hielo peligroso.

Ciudades del medio oeste sentirán el frío extremo: Minneapolis podría alcanzar -32°C°, Chicago -28°C° y Cleveland -24°C°. En la costa este, Nueva York llegará a -14°C° y Washington D.C. a -11°C°. Además de los estados del medio oeste y noreste, otras regiones como Arkansas, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia han activado alertas preventivas.

Los estados del sur, poco acostumbrados a tormentas invernales, prepararon planes especiales ante posibles apagones, interrupciones en el transporte y daños en infraestructura. En Luisiana, más de 5.000 trabajadores de servicios públicos y efectivos de la Guardia Nacional están listos para asistir a la población.

Impacto en transporte aéreo

La tormenta ya obligó a cancelar o retrasar miles de vuelos. Según FlightAware, casi 2.000 vuelos fueron cancelados el sábado y más de 5.000 podrían verse afectados el domingo. Aeropuertos como el Hartsfield-Jackson de Atlanta desplegaron equipos para remover nieve y hielo y mantener operativas las pistas.

Mas de 8.000 vuelos cancelados y suspendidos en Estados Unidos y Canadá por precaución.

Canadá bajo intenso frío y alerta naranja

El frío extremo también golpea Canadá. El vórtice polar empuja aire ártico hacia el sur del país, con sensación térmica que podría alcanzar los -50°C en provincias como Saskatchewan y Manitoba. En ciudades densamente pobladas como Toronto, las autoridades esperan fuertes nevadas y advierten que la exposición al frío podría causar congelación en minutos.

Medidas de emergencia y recomendaciones

El temporal obligó a suspender clases, eventos públicos y celebraciones. En Filadelfia, las escuelas permanecerán cerradas el lunes. El gobierno federal movilizó cerca de 30 equipos de búsqueda y rescate, además de entregar alimentos, mantas y generadores a las zonas más afectadas. La FEMA asegura estar lista para asistir a quienes lo necesiten.