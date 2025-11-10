Liberan al expresidente de Francia tras 20 días preso

El político, de 70 años, había sido condenado en septiembre a cinco años de cárcel, acusado de haber recibido fondos libios durante su campaña de 2007, en la que finalmente ganó la Presidencia. Aunque no se probó el uso directo del dinero, el tribunal consideró que los hechos fueron de “excepcional gravedad”.

sarkozy-cuatro Nicolas Sarkozy sale de prisión "bajo supervisión judicial", mientras se tramita su apelación

Un caso que sigue abierto

Durante su detención, Sarkozy permaneció en aislamiento para su seguridad. Su defensa pidió la liberación argumentando que no representaba un riesgo para la investigación. La Fiscalía de París coincidió, aunque solicitó mantener medidas restrictivas.

En su declaración, el ex mandatario definió la experiencia como “una prueba dura y extenuante”, y agradeció al personal del penal por su trato.

Mientras tanto, la apelación de su defensa sigue su curso. Hasta que haya una resolución final, Sarkozy no podrá abandonar Francia ni tener contacto con el gobierno.