Asesinato en Estados Unidos: miles de personas protestan contra ICE tras la muerte de Renee Nicole Good

Según se observa en videos que circularon en redes sociales, el episodio ocurrió cuando agentes enmascarados de ICE intentaron interceptar a la víctima mientras se encontraba dentro de su vehículo, una SUV Honda Pilot. En las imágenes se ve a uno de los efectivos intentando abrir la puerta del rodado, mientras que, en medio de un aparente intento de Good por alejarse del lugar, otro agente efectuó al menos tres disparos de frente. Tras los impactos, el vehículo perdió el control y chocó contra dos autos estacionados, quedando detenido a pocos metros con el cuerpo de la mujer ensangrentado en su interior.

La muerte de Good generó una inmediata reacción de indignación entre los vecinos y organizaciones sociales. Miles de personas salieron a las calles para repudiar el accionar de la policía migratoria y exigir el retiro de los agentes federales de la ciudad. El hecho ocurrió, además, a menos de un kilómetro del lugar donde en 2020 el afroamericano George Floyd fue asesinado por un policía, un antecedente que reavivó el recuerdo de aquel episodio y profundizó el malestar social.

Renee Nicole Good era madre, poeta y amante del cine. Había estudiado escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, y, según informó la senadora Tina Smith, era ciudadana estadounidense, un dato que agravó aún más la polémica en torno al operativo de ICE.

El asesinato se produjo en un contexto de fuerte militarización en Mineápolis y las ciudades aledañas, tras el despliegue de unos 2.000 agentes federales en la región de las Twin Cities, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. Desde la Casa Blanca, la administración justificó el accionar de los agentes al sostener que la mujer habría intentado atropellarlos, versión que fue duramente cuestionada por autoridades locales.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó la respuesta federal como “una mierda” y reclamó públicamente que las fuerzas de seguridad migratoria abandonen la ciudad. Mientras tanto, los manifestantes marcharon con consignas como “Fuera ICE de MPLS” y anunciaron nuevas concentraciones frente a edificios federales, en rechazo a las redadas, detenciones y deportaciones masivas ordenadas en el marco de las nuevas medidas de control migratorio.