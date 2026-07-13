Lula cruzó a Trump por el plan para cobrar el paso en Ormuz

En ese sentido, comparó la situación con la invasión de Irak en 2003 y preguntó: "¿Dónde están las armas químicas?", en referencia a las armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas.

Lula sostuvo que el conflicto ya genera consecuencias económicas para Brasil debido al aumento del precio internacional del petróleo. Según explicó, el encarecimiento del combustible repercute sobre los costos del transporte y termina impactando en alimentos como el arroz, el frijol, el tomate y la cebolla.

En ese contexto, defendió la decisión de su Gobierno de aplicar un impuesto del 12% a las exportaciones de petróleo para financiar medidas destinadas a contener el aumento del costo de vida. De acuerdo con el presidente brasileño, el objetivo es evitar que "el precio del frijol suba por culpa de la guerra del señor Trump".