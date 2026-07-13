Lula cruzó a Trump por el plan para cobrar el paso en Ormuz

El presidente de Brasil cuestionó la propuesta de Estados Unidos de cobrar un 20% sobre la carga de los barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz y advirtió por el impacto económico del conflicto en Oriente Medio.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, de aplicar un cobro del 20% sobre la carga de los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz bajo protección de Estados Unidos. Durante un acto oficial en el Instituto Mauá de Tecnología, en San Pablo, calificó la iniciativa como un acto de "piratería" y sostuvo que Washington no debería cobrar por garantizar la seguridad en esa vía marítima.
"Eso antes se llamaba piratería, ¿no?. Un Estado importante como Estados Unidos, que durante mucho tiempo combatió la piratería, ahora se convierte en pirata", afirmó Lula durante su discurso.
Las declaraciones llegaron después de que Trump anunciara que Estados Unidos asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz" y buscará recuperar los costos de seguridad mediante un reembolso equivalente al 20% de toda la carga transportada por esa ruta estratégica. Según explicó el mandatario estadounidense, la medida apunta a garantizar la libre navegación frente a un eventual bloqueo por parte de Irán.
Durante su intervención, Lula también rechazó los argumentos utilizados por Washington para justificar la ofensiva militar contra Irán. El mandatario brasileño recordó el acuerdo firmado en 2010 entre Brasil, Turquía e Irán para limitar el enriquecimiento de uranio con fines científicos y aseguró que las acusaciones sobre un supuesto programa de armas nucleares no tienen sustento.
En ese sentido, comparó la situación con la invasión de Irak en 2003 y preguntó: "¿Dónde están las armas químicas?", en referencia a las armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas.
Lula sostuvo que el conflicto ya genera consecuencias económicas para Brasil debido al aumento del precio internacional del petróleo. Según explicó, el encarecimiento del combustible repercute sobre los costos del transporte y termina impactando en alimentos como el arroz, el frijol, el tomate y la cebolla.
En ese contexto, defendió la decisión de su Gobierno de aplicar un impuesto del 12% a las exportaciones de petróleo para financiar medidas destinadas a contener el aumento del costo de vida. De acuerdo con el presidente brasileño, el objetivo es evitar que "el precio del frijol suba por culpa de la guerra del señor Trump".
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