Venezuela: ya son 4.490 los muertos por los terremotos y casi 20.000 personas viven en refugios

Ante este panorama, comenzó un censo biométrico para determinar cuántas viviendas deberán construirse. La proyección oficial ya calcula una necesidad de alrededor de 25.000 nuevas casas.

Ayuda internacional y temor sanitario

La ayuda humanitaria continúa llegando al país. Este domingo arribó un cargamento enviado por Rusia con alimentos y artículos de primera necesidad, mientras que la embajada de Estados Unidos informó la entrega de 100.000 kits de asistencia en las zonas afectadas.

Médicos de distintos países trabajan en hospitales de campaña con el objetivo de evitar brotes epidémicos en los campamentos, donde miles de personas viven en condiciones precarias y con acceso limitado a servicios básicos.

Además, el Gobierno informó que desde el 24 de junio se registraron 1.222 réplicas, lo que mantiene la preocupación entre los habitantes de las regiones afectadas.

La historia que conmovió al país

En medio del drama colectivo, una historia personal generó fuerte impacto en Venezuela. Lenin Peña, médico y Míster Universo Venezuela 2025, despidió este domingo a su pareja, Yordy Paredes, cuyo cuerpo fue hallado tras 17 días de búsqueda entre los escombros del edificio donde vivían en La Guaira.

“Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos”, expresó durante el velorio.

Peña había documentado la búsqueda en sus redes sociales, donde pedía herramientas y ayuda para continuar removiendo escombros. El hallazgo se produjo el sábado, cuando los rescatistas lograron acceder a la sala del departamento colapsado.

Entre las ruinas encontró también un peluche que le había regalado a Paredes el pasado Día del Amor y la Amistad, además de algunas pertenencias personales.

“Siempre va a ser el amor de mi vida y espero que algún día nos volvamos a encontrar”, dijo el médico de 30 años.