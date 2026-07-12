Venezuela: ya son 4.490 los muertos por los terremotos y casi 20.000 personas viven en refugios

El Gobierno de Venezuela informó que los fallecidos por los terremotos del 24 de junio ascendieron a 4.490, mientras que los heridos se mantienen en 16.740.
La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. El balance oficial difundido este domingo elevó a 4.490 la cifra de muertos, tras registrarse otras 157 víctimas fatales en las últimas horas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.
Los sismos, que golpearon con especial dureza a La Guaira, dejaron además un escenario de fuerte emergencia social. Según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, unas 19.583 personas permanecen en 108 campamentos transitorios, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira.
El dirigente chavista detalló que 120.794 familias ya recibieron asistencia y que se distribuyeron 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua desde el inicio de la emergencia.
Las autoridades confirmaron que más de 850 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo. Cerca de 18.000 personas perdieron sus viviendas, aunque el Gobierno estima que esa cifra aumentará a medida que avancen las inspecciones de las estructuras dañadas.
Ante este panorama, comenzó un censo biométrico para determinar cuántas viviendas deberán construirse. La proyección oficial ya calcula una necesidad de alrededor de 25.000 nuevas casas.
La ayuda humanitaria continúa llegando al país. Este domingo arribó un cargamento enviado por Rusia con alimentos y artículos de primera necesidad, mientras que la embajada de Estados Unidos informó la entrega de 100.000 kits de asistencia en las zonas afectadas.
Médicos de distintos países trabajan en hospitales de campaña con el objetivo de evitar brotes epidémicos en los campamentos, donde miles de personas viven en condiciones precarias y con acceso limitado a servicios básicos.
Además, el Gobierno informó que desde el 24 de junio se registraron 1.222 réplicas, lo que mantiene la preocupación entre los habitantes de las regiones afectadas.
En medio del drama colectivo, una historia personal generó fuerte impacto en Venezuela. Lenin Peña, médico y Míster Universo Venezuela 2025, despidió este domingo a su pareja, Yordy Paredes, cuyo cuerpo fue hallado tras 17 días de búsqueda entre los escombros del edificio donde vivían en La Guaira.
“Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos”, expresó durante el velorio.
Peña había documentado la búsqueda en sus redes sociales, donde pedía herramientas y ayuda para continuar removiendo escombros. El hallazgo se produjo el sábado, cuando los rescatistas lograron acceder a la sala del departamento colapsado.
Entre las ruinas encontró también un peluche que le había regalado a Paredes el pasado Día del Amor y la Amistad, además de algunas pertenencias personales.
“Siempre va a ser el amor de mi vida y espero que algún día nos volvamos a encontrar”, dijo el médico de 30 años.
comentar