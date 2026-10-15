Lula hizo referencia a un spot divulgado en las elecciones de 2022. Allí, se afirmaba que pretendía cerrar miles de iglesias evangélicas. "Nunca podrán acusarnos de estar comprometidos con políticas que destruyen vidas, cierran templos o no demuestran respeto, como nos enseñó Jesús", aclaró en la misiva.

Los principales ejes de la carta abierta a menos de dos semanas para el balotaje son la protección de las mujeres, una política que luche contra el crimen organizado "mediante la inteligencia", la defensa de la salud pública y la preservación de "la naturaleza creada por Dios".

En el cierre del texto, Lula destacó la oración como método de reflexión y exhortó a los evangélicos a "pedir discernimiento a Dios para tomar su decisión en estas elecciones". "Acudan a las urnas con la conciencia libre y con la alianza renovada con nuestro amado Brasil", concluyó.

Los evangelistas son un sector clave para el candidato de la ultraderecha, Flávio Bolsonaro.

Balotaje en Brasil: el resultado de la última encuesta

El candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, redujo la diferencia a sólo dos puntos sobre el mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Lula da Silva, al obtener el 47% de la intención de voto sobre el 45%, de acuerdo con la segunda encuesta de Datafolha. Con estos datos, ambos candidatos se encuentran en un empate técnico.

En los votos válidos, excluyendo los votos en blanco, nulos e indecisos, Bolsonaro obtiene el 51% y Lula, el 49%.

En la encuesta anterior, difundida la semana pasada, Bolsonaro aparecía con el 49% de las intenciones de voto, frente al 45% de Lula.