El presidente brasileño se dirigió a un sector que representa cerca del 27% de la sociedad de ese país y apoya, en gran parte, al candidato ultraderechista. "No soy evangélico, pero tengo un profundo respeto por quienes lo son", afirmó.
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, envió una carta abierta a las familias evangélicas de ese país, un guiño a un sector clave con más porcentaje de apoyo a su rival, Flávio Bolsonaro, de cara al balotaje del próximo 25 de octubre.
Lula se dirigió a un grupo que representa cerca del 27% de la población brasileña y que, a su vez, es el segmento social con más predisposición (un 66 % del total) a votar por el senador de ultraderecha, según la última encuesta publicada por la consultora Datafolha.
"He decidido escribirles con el corazón abierto", expresó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el inicio de la carta. También dejó en claro su "respeto absoluto" por todas las religiones y recalcó que todas tienen en común "el compromiso de cuidar de las familias brasileñas".
"No soy evangélico, pero tengo un profundo respeto por quienes lo son, así como por todas las religiones y profesiones de fe. Tenemos algo en común: el compromiso de cuidar a las familias brasileñas, porque solamente los hogares fuertes pueden construir una nación fuerte. Aprendí dentro de mi hogar el valor del trabajo, resistiendo valientemente junto a mi madre, doña Lindu, para criar una familia con siete hermanos", continuó
Lula hizo referencia a un spot divulgado en las elecciones de 2022. Allí, se afirmaba que pretendía cerrar miles de iglesias evangélicas. "Nunca podrán acusarnos de estar comprometidos con políticas que destruyen vidas, cierran templos o no demuestran respeto, como nos enseñó Jesús", aclaró en la misiva.
Los principales ejes de la carta abierta a menos de dos semanas para el balotaje son la protección de las mujeres, una política que luche contra el crimen organizado "mediante la inteligencia", la defensa de la salud pública y la preservación de "la naturaleza creada por Dios".
En el cierre del texto, Lula destacó la oración como método de reflexión y exhortó a los evangélicos a "pedir discernimiento a Dios para tomar su decisión en estas elecciones". "Acudan a las urnas con la conciencia libre y con la alianza renovada con nuestro amado Brasil", concluyó.
El candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, redujo la diferencia a sólo dos puntos sobre el mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Lula da Silva, al obtener el 47% de la intención de voto sobre el 45%, de acuerdo con la segunda encuesta de Datafolha. Con estos datos, ambos candidatos se encuentran en un empate técnico.
En los votos válidos, excluyendo los votos en blanco, nulos e indecisos, Bolsonaro obtiene el 51% y Lula, el 49%.
En la encuesta anterior, difundida la semana pasada, Bolsonaro aparecía con el 49% de las intenciones de voto, frente al 45% de Lula.
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