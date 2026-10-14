En Estados Unidos, Milei volvió a respaldar a Trump y a Flávio Bolsonaro

El Presidente asistió a la Gala Oficial de la Herencia Hispana en Washington. "Es importante no sólo para EE.UU, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre", afirmó.
En el inicio de su quinta visita del año a Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a dejar en claro este miércoles el alineamiento con su par norteamericano, Donald Trump, y respaldó al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, de cara al balotaje del próximo 25 de octubre en Brasil.
Milei asistió a la Gala Oficial de la Herencia Hispana, donde apoyó al líder de la Casa Blanca. "Es importante no sólo para EE.UU, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, afirmó.
Ante un auditorio repleto de dirigentes vinculados al Partido Republicano y la derecha global, el libertario se refirió también a la segunda vuelta en Brasil. "Estoy seguro de que mi querido amigo Flávio Bolsonaro, con las fuerzas del cielo a su lado, se impondrá nuevamente ante el dictador comunista Lula Da Silva, padre del foro de San Pablo junto al siniestro Fidel Castro”, aseguró.
El discurso del Presidente fue seguido con atención por el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato brasileño, que subió al escenario y lo abrazó en medio de los aplausos de los asistentes. "Donde hay libertad, Milei está al lado", había comentado antes el exlegislador, sobre quien pesa una orden de detención.
Durante el evento, organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario, el libertario recibió el premio “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana”. Fue acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington, Alec Oxenford.
Sobre la situación de la Argentina, el mandatario dijo haber heredado "un país al borde de una nueva hiperinflación, producto de una clase política irresponsable y futurista". Y agregó: "No perdimos un segundo. Aplicamos un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia”.
La agenda de Milei en EE.UU. continuará este jueves, cuando desde las 11:20, hora de nuestro país, se presente en la sede de la Cámara de Comercio para dar un discurso ante empresarios e inversores. Y por la tarde, encabezará un encuentro en la embajada argentina, titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”.
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