En Estados Unidos, Milei volvió a respaldar a Trump y a Flávio Bolsonaro

Durante el evento, organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario, el libertario recibió el premio “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana”. Fue acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington, Alec Oxenford.

Sobre la situación de la Argentina, el mandatario dijo haber heredado "un país al borde de una nueva hiperinflación, producto de una clase política irresponsable y futurista". Y agregó: "No perdimos un segundo. Aplicamos un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia”.

La agenda de Milei en EE.UU. continuará este jueves, cuando desde las 11:20, hora de nuestro país, se presente en la sede de la Cámara de Comercio para dar un discurso ante empresarios e inversores. Y por la tarde, encabezará un encuentro en la embajada argentina, titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”.