En el tramo final del video, que dura menos de 30 segundos, se suceden escenas de un hombre cavando la tierra, enfrentamientos con la Policía y la selva amazónica envuelta en llamas. Antes del cierre, la pantalla se funde a negro y vuelve a mostrar una toma aérea realizada con un dron, en la que se observan varias fosas excavadas. El mensaje concluye con una frase contundente: “Con Flávio Bolsonaro, pierden”.

Elecciones en Brasil: la primera encuesta rumbo al balotaje

El candidato opositor Flávio Bolsonaro cuenta con el 52% de los votos válidos para la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, frente al 48% del presidente y aspirante a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con la primera encuesta rumbo segunda vuelta electoral del 25 de octubre, que fue encargada por Globo y Folha de S.Paulo.

Este sondeo, realizado por Datafolha a 2520 votantes entre el 6 y el 8 de octubre, muestra que Bolsonaro cuenta con el 49% de la intención de voto, frente al 45% de Lula.

Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro finalizó la primera vuelta, el 4 de octubre, con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia entre ambos fue de alrededor de 2,2 millones de votos.