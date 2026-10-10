El Presidente posteó el material desde sus redes sociales y apuntó contra el candidato del Partido Liberal, que se impuso en la primera vuelta. El balotaje se realizará el próximo 25 de octubre.
:A casi dos semanas para el balotaje contra Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió un video en sus redes sociales y apuntó contra el candidato del Partido Liberal (PL), que lo derrotó por dos puntos en la primera vuelta. “Con él pierden”, advirtió el actual mandatario.
“Sólo necesito un mandato para poder atacar...”, dice Flávio Bolsonaro en un fragmento de sus declaraciones tras imponerse el domingo pasado.
A continuación, la imagen da paso a una filmación de archivo en la que se ve al hijo del expresidente Jair Bolsonaro con un niño en brazos, mientras hace con las manos el gesto de empuñar un arma. De ahí en más, se suceden distintas escenas de la campaña, acompañadas por dichos del aliado de Javier Milei y el sonido de disparos.
“Para que pueda cambiar la Constitución...”, se escucha decir al dirigente del PL, mientras aparece una imagen de la Carta Magna rodeada de vidrios rotos. “Para que la gente pueda redemocratizar este país...”, agrega, en medio de una superposición de imágenes de brasileños que arrojan vallas y revisan un camión de residuos.
En el tramo final del video, que dura menos de 30 segundos, se suceden escenas de un hombre cavando la tierra, enfrentamientos con la Policía y la selva amazónica envuelta en llamas. Antes del cierre, la pantalla se funde a negro y vuelve a mostrar una toma aérea realizada con un dron, en la que se observan varias fosas excavadas. El mensaje concluye con una frase contundente: “Con Flávio Bolsonaro, pierden”.
El candidato opositor Flávio Bolsonaro cuenta con el 52% de los votos válidos para la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, frente al 48% del presidente y aspirante a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con la primera encuesta rumbo segunda vuelta electoral del 25 de octubre, que fue encargada por Globo y Folha de S.Paulo.
Este sondeo, realizado por Datafolha a 2520 votantes entre el 6 y el 8 de octubre, muestra que Bolsonaro cuenta con el 49% de la intención de voto, frente al 45% de Lula.
Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro finalizó la primera vuelta, el 4 de octubre, con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia entre ambos fue de alrededor de 2,2 millones de votos.