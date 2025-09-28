Maduro aseguró que Venezuela "está preparada para cualquier eventualidad"

La actividad incluyó desde escenarios de desastres naturales hasta eventuales conflictos armados y contó con la participación de miles de ciudadanos junto a organismos del Estado.

El ejercicio se llevó a cabo pocos días después de un enjambre sísmico que afectó al occidente venezolano y en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, considerado por Caracas como una amenaza.

“Felicito la masiva participación del pueblo venezolano en el simulacro nacional de protección civil realizado en todo el país. Desde las zonas urbanas hasta las rurales y costeras, se activaron con disciplina y conciencia todos los sectores e instituciones del Estado: Protección Civil, bomberos, FANB, cuerpos policiales, escuelas, hospitales y comunidades organizadas”, expresó Maduro a través de Telegram.

Maduro afirmó que Venezuela está despierta

El mandatario sostuvo que esta jornada demuestra que Venezuela “está despierta, organizada y preparada para enfrentar cualquier eventualidad” y que la articulación entre el pueblo y las instituciones constituye “la mayor fortaleza” de la nación. “Aquí nadie improvisa: tenemos planes, respuestas y voluntad para enfrentar lo que venga. La estabilidad de Venezuela se defiende con preparación, unión y amor por la vida”, añadió.

De acuerdo con el balance oficial, 11.767 funcionarios participaron del despliegue en todo el país y se ensayaron 411 escenarios de emergencia: inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamientos de tierra, intoxicaciones masivas, contaminación biológica, eventos tecnológicos y hasta situaciones de ataques bélicos y conmoción social.

El simulacro incluyó a edificios residenciales, instituciones estatales, empresas públicas, sistemas de transporte y centros educativos y sanitarios, donde vecinos y trabajadores recibieron instrucciones sobre organización comunitaria y protocolos de respuesta.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, explicó que la iniciativa también forma parte del proceso de alistamiento de milicianos que se activó en agosto “ante la agresión del imperialismo” y las “amenazas de Estados Unidos”. Según remarcó, estas presiones externas “se han intensificado en las últimas semanas”.

La jornada fue convocada el jueves pasado por el propio Maduro, luego de que se registraran hasta la madrugada de ese día 10 sismos y 21 réplicas en el occidente venezolano.

Con este ejercicio, el Gobierno buscó mostrar capacidad de respuesta frente a emergencias y, al mismo tiempo, enviar un mensaje político de unidad interna ante lo que considera una creciente hostilidad internacional.