El Tribunal Supremo de Brasil confirmó la prisión preventiva de Bolsonaro

Los magistrados Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia decidieron votar a favor de mantener la medida que fue decretada por el juez Alexandre de Moraes, según informó la prensa local.

Bolsonaro cumple prisión preventiva desde el pasado sábado. De Moraes decidió cambiar su arresto domiciliario a esta condición después de que el exgobernante intentara manipular y romper su tobillera electrónica de monitoreo, lo que fue advertido como un alto riesgo de fuga.

En cumplimiento con la decisión del magistrado, el exmandatario se encuentra recluido en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.

Según reconoció el exmandatario a una funcionaria penitenciaria, aplicó un soldador caliente a la pulsera electrónica que rastrea su paradero "por curiosidad" para ver qué pasaba.

Durante su audiencia de custodia el domingo, Bolsonaro declaró que el uso de medicamentos le provocó "cierta paranoia" entre el viernes y el sábado, que lo llevó a intentar dañar su tobillera electrónica.

Brasil intento golpe de Estado.jpg Brasilia (8 de enero de 2023) - Intento de golpe de Estado que había instigado Jair Bolsonaro

En septiembre, el expresidente brasileño fue condenado a 27 años y tres meses de prisión en el juicio por la intentona golpista en contra del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que el 8 de enero de 2023 derivó en la invasión por simpatizantes bolsonaristas al Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial en Brasilia. La condena aún no está firme y se encuentra en fase de apelación.