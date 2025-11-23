Siete muertos y 20 heridos al volcar un micro en el oeste de México

El siniestro ocurrió a la altura de la comunidad de Tiripetío, según informó la Fiscalía General del Estado en su primer reporte. Allí, un micro de turismo que había partido desde Uruapan y tenía como destino Tlalpujahua, se despistó y terminó volcando por causas que aún se investigan.

“Fue un accidente grave, tenemos siete fallecidos y 20 heridos, se atendió de inmediato”, señaló el gobernador, quien precisó que todos los lesionados fueron trasladados a hospitales de Morelia. De acuerdo con las primeras versiones, los pasajeros viajaban rumbo a Tlalpujahua para visitar la tradicional Feria de las Esferas, un evento muy concurrido en época decembrina.

Las autoridades estatales informaron que equipos de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, realizar tareas de rescate y coordinar el traslado de los heridos.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó que los servicios de emergencia trabajaron desde el primer momento y que se mantiene el seguimiento del estado de salud de las 20 personas internadas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las pericias para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.

La tragedia conmocionó a la región y reavivó la preocupación por la seguridad en las rutas de Michoacán, una zona con alto tránsito turístico en esta época del año.